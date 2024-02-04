Emeklilerde kök maaş bilmecesi: SGK Uzmanı zam için tarih ve rakam verdi
Emekli maaşına ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zamların ödeneceği tarihi açıkladı.
SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi.
En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlar henüz hesaplara yatmadan en düşük emekli maaşının yükseltileceğine dair kulisler devam ediyor.
SZC TV yayınına katılan Dilek Ete, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine getirileceğini iddia etti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Şubatın ilk haftası en geç aradaki farklar ödenecek.10 bin TL'nin altında aylık alanların aylıkların 10 bin TL'ye tamamlanacak ve ocak ayında almadıkları farkı şubat ayının ilk haftasında alacaklar.
Orada kafalarının karışmaması lazım. En düşük SSK, Bağkur emeklisinin alacağı maaş 10 bin TL" dedi.
Ete, "Emekli aylıklarının baştan sona yenilenmesi lazım. Bizim şu anda yaşadığımız asıl sıkıntının nedeni sadece enflasyon değil" değerlendirmesini yaptı.
Ete şunları kaydetti: "2008'de gelen 5510 sayılı kanun. Emekliye bir düzenleme yapılacaksa, nasıl 2000 öncesine intibak verildiyse 2000 sonrası emeklilere de bir intibak, bir seyyanen zam verilmesi gerekiyor.
Temmuz ayına kadar tüm emeklilere hiç ayrım yapmadan seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanımızın da bunu vereceğini düşünüyorum.
"Daha önce de söyledik, Cumhurbaşkanı seçim konusunda oldukça başarılı. Geçen sene de biliyorsunuz mart seçimlerinden önce en düşük aylığı 7500 TL'ye taşıdı. Şimdi de en düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler."
"Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, 'Bu yılı Emekliler Yılı ilan ediyorum' dedi. Bunu nasıl dağıtacak bilmiyorum, belediye başkan adaylarına emekliler geçinemediklerini söylüyor. Seçim öncesi kesinlikle bir düzenleme gelecek."
Kaynak: SZC TV / Mynet