Emeklilerde kök maaş bilmecesi: SGK Uzmanı zam için tarih ve rakam verdi

"Daha önce de söyledik, Cumhurbaşkanı seçim konusunda oldukça başarılı. Geçen sene de biliyorsunuz mart seçimlerinden önce en düşük aylığı 7500 TL'ye taşıdı. Şimdi de en düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler."