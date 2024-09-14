Emekliler Resmen Bedava Oldu: 81 İlde Geçerli Olacak

Türkiye genelinde uygulanacak olan bu hizmet, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlara önemli bir sağlık desteği sağlayacak. Kaplıcalar, özellikle fizik tedaviye alternatif bir çözüm olarak kullanılacak ve emeklilerin yaşlılıkla artan sağlık sorunlarına doğal bir tedavi sunacak.

81 İLDE GEÇERLİ OLACAK

Kaplıca hizmetleri Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olacak. Bu yeni uygulama, ekonomik zorluklar ve artan enflasyonla mücadele eden emeklilere önemli bir nefes aldıracak. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle yüksek maliyetli tedavilere yönelmek zorunda kalan emekliler, kaplıcalarda rahat bir tedavi süreci geçirebilecekler. Üstelik kaplıcalar, halk arasında yaygın olarak kullanılan ve sağlığa faydaları ile bilinen bir yöntem olarak tıbbi tedavi listesine dahil edildi.