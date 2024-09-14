Emekliler Resmen Bedava Oldu: 81 İlde Geçerli Olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik yeni bir düzenlemeyle kaplıca hizmetlerini ücretsiz hale getirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye genelinde uygulanacak olan bu hizmet, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlara önemli bir sağlık desteği sağlayacak. Kaplıcalar, özellikle fizik tedaviye alternatif bir çözüm olarak kullanılacak ve emeklilerin yaşlılıkla artan sağlık sorunlarına doğal bir tedavi sunacak.
81 İLDE GEÇERLİ OLACAK
Kaplıca hizmetleri Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olacak. Bu yeni uygulama, ekonomik zorluklar ve artan enflasyonla mücadele eden emeklilere önemli bir nefes aldıracak. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle yüksek maliyetli tedavilere yönelmek zorunda kalan emekliler, kaplıcalarda rahat bir tedavi süreci geçirebilecekler. Üstelik kaplıcalar, halk arasında yaygın olarak kullanılan ve sağlığa faydaları ile bilinen bir yöntem olarak tıbbi tedavi listesine dahil edildi.
YOL MASRAFLARI DA KARŞILANACAK
Uygulamaya göre, SGK sadece kaplıca tedavilerini değil, kaplıca olmayan bölgelerde yaşayan emeklilerin yol masraflarını da karşılayacak. Bu hizmet, yaşlılığa bağlı ağrıları hafifletmek ve fizik tedaviye alternatif arayan emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kaplıca hizmetlerinden yararlanmak isteyen emeklilerin, öncelikle yetkili sağlık kuruluşlarından bir doktor raporu alması gerekiyor. Özellikle fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanlarının yazacağı raporlar geçerli sayılacak. Raporlar, SGK tarafından onaylandıktan sonra 6 ay boyunca geçerli olacak ve emekliler bu süre zarfında kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.