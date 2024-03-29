Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler...

Örnek vermek gerekirse kök maaşı 7 bin lira olup en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı alan emeklinin maaşına yüzde 21 zam yapılırsa 1470 lira zam alacak ve kök maaşı 8470 lira seviyesine çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu için kök maaşı 8470 liraya yükselse de 10 bin lira maaş almaya devam edecek.