Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler...
Emekli maaşlarına yapılacak zam kök maaşları da etkileyecek. Peki, emekliler ne kadar zam alacak?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde emekli maaşlarının temmuz ayında enflasyona bağlı olarak masaya yatırılacağını açıklamasının ardından zam tahminleri merak konusu oldu.
Periyodik olarak emekliler ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekli maaşlarına yapılacak zam kök maaşları da etkileyecek.
Ocak ayında yapılan yüzde 49.25’lik zammın ardından Temmuz ayında yapılması beklenen zamma odaklanılırken yılın ilk iki ayında oluşan kümülatif artış oranı yüzde 11.53 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilere verilecek zam oranı da netleşmiş olacak.
Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2024 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 30-42 aralığında belirlemişti. Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, en üst noktadaki tahmin baz alındığında yılın ilk 6 ayı için enflasyonun ortalama olarak yüzde 21 oranında gerçekleşmesi beklentisi ortaya çıkıyor.
En düşük emekli maaşı alan kişilerin bazıları yapılacak Temmuz ayı zammıyla birlikte kök maaşları 10 bin lirayı aşabilir hale gelecek. Kök maaşı 10 bin lirayı aşmayan kişilerin de kök maaşları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmış olacak.
Örnek vermek gerekirse kök maaşı 7 bin lira olup en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı alan emeklinin maaşına yüzde 21 zam yapılırsa 1470 lira zam alacak ve kök maaşı 8470 lira seviyesine çıkacak. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu için kök maaşı 8470 liraya yükselse de 10 bin lira maaş almaya devam edecek.