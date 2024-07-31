Emekliler İçin Hayat Kurtaran Formül: SGK'dan Toplu Para İadesi Alabilirsiniz!

Emekli olmayı düşünen ve alacağı para tatmin etmeyen vatandaşlar için kurtarıcı formül verildi. Emekli olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na hizmet borçlanması yaparak gün satın alabiliyorlar.

Habertürk'te yer alan habere göre, bunların en bilineni askerlik ve doğum borçlanması oluşturuyor. Bunların dışında ayrıca memurların aylıksız izin süreleri, doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, grev ve lokavtta geçen süreler, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri için de hizmet borçlanması yapılabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem