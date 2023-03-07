Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli promosyon rakamlarına bir güncellemede Yapı Kredi'den geldi. Mart ayı emekli promosyon rakamları belli oldu...
Emekli vatandaşların en çok takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, Yapı Kredi Mart ayı emekli promosyon ücretlerini güncellediğini duyurdu.
Geçtiğimiz yıl emekli promosyon ücretleri en çok takip edilen konulardan bir tanesi olurken, bu durum ayrıca bankalar arasında büyük bir yarışın oluşmasına neden olmuştu.
Yapı Kredi yeni yılın üçüncü ayında emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte güncel emekli promosyon rakamları...
Yapı Kredi güncel emekli promosyon ücretleri
3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 4.500 TL
3.500 TL ile 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 5.250 TL