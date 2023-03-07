Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli promosyon rakamlarına bir güncellemede Yapı Kredi'den geldi. Mart ayı emekli promosyon rakamları belli oldu...

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Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 1

Emekli vatandaşların en çok takip ettiği konulardan bir tanesi emekli promosyon rakamları olurken, Yapı Kredi Mart ayı emekli promosyon ücretlerini güncellediğini duyurdu.

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Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl emekli promosyon ücretleri en çok takip edilen konulardan bir tanesi olurken, bu durum ayrıca bankalar arasında büyük bir yarışın oluşmasına neden olmuştu.

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Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 3

Yapı Kredi yeni yılın üçüncü ayında emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte güncel emekli promosyon rakamları...

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Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi - Resim: 4

Yapı Kredi güncel emekli promosyon ücretleri 

3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 4.500 TL

3.500 TL ile 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 5.250 TL

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