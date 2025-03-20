Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu

FATURA DESTEĞİ 2025 SONUNA KADAR SÜRECEK

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle su faturalarının ücretsiz olması, emekliler için önemli bir ekonomik destek.. Yetkililer, uygulamanın 2025 yılı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtirken, benzer sosyal desteklerin elektrik, doğalgaz ve kira gibi diğer temel giderlere de genişletilmesi gerektiğini vurguluyor.