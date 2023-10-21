Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu!

3 AYLIK ORAN YÜZDE 25'İ AŞTI

Takvim’in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı.