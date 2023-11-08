Emekli zammı için son rakam ortaya çıktı: Hesaplar yapıldı!

"ZAM ORANI YÜZDE 50'Yİ BULABİLİR"

Dört aylık enflasyon oranının yüzde 29.40 geldiğini hatırlatan Sözcan, "Kasım ile birlikte altı aylık oran çıkmış olacak. Zamlar altı aylık enflasyona göre ortaya çıkıyor. Altı aylık beklenti yüzde 38 olması bekleniyor.