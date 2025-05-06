Emekli ve memurların gözü temmuz ayında! Zam tablosu netleşiyor... Yeni rakamlar belli oldu!

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. Nisan ayı enflasyon verisi yüzde 3 olarak açıklanırken, 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 13,36 seviyelerine yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı da enflasyona paralel bir şekilde artış gösterdi.

Ocak-Nisan dönemi enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri için toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 6,94 olarak açıklandı. Yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte, zam oranı yüzde 12,29'a yükseliyor. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon oranları ara zamda belirleyici olacak. 3 Temmuz 2025 tarihinde ise zamlı maaşların açıklanması bekleniyor.