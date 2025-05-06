Emekli ve memurların gözü temmuz ayında! Zam tablosu netleşiyor... Yeni rakamlar belli oldu!
Enflasyon verilerine göre belirlenecek temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ve memurun gündeminde yer alan zam oranları şimdiden belli olmaya başladı. Peki, temmuz ayında maaşlar ne kadar olur? İşte meslek meslek maaş hesaplamaları...
Kaynak: Sabah
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği yılın en kritik tarihi giderek yaklaşıyor. Enflasyon oranına göre yapılacak ara zam öncesinde TÜİK verileri dikkatle takip ediliyor. 2025 yılının 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, temmuz zammı için ilk ipuçları netleşti. Mayıs ve haziran ayı enflasyon verileriyle, 6 aylık süreç tamamlanmış olacak. İşte maaş hesaplamaları...
4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. Nisan ayı enflasyon verisi yüzde 3 olarak açıklanırken, 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 13,36 seviyelerine yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı da enflasyona paralel bir şekilde artış gösterdi.
Ocak-Nisan dönemi enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri için toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 6,94 olarak açıklandı. Yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte, zam oranı yüzde 12,29'a yükseliyor. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon oranları ara zamda belirleyici olacak. 3 Temmuz 2025 tarihinde ise zamlı maaşların açıklanması bekleniyor.
TABAN MAAŞ HESAPLAMASI
TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyonunun ardından 4 aylık enflasyon verileri ve zam oranı belli oldu. Zam oranına göre, en düşük maaşlar kalem kalem hesaplandı. Mayıs ve haziran ayı enflasyonuyla birlikte temmuz ayında yeni maaşlar belirlenmiş olacak. Güncel enflasyon oranlarına göre, taban maaşlar şu şekilde;
MEMUR
Mevcut maaş: 43.726,00 TL
% 12.29 zamlı maaş: 49.099,93 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 19.617,77 TL
% 12.29 zamlı maaş: 22.028,79 TL
SSK- BAĞKUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 14.469 TL
% 13.36 zamlı maaş: 16.402, 05 TL
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLANDI
Nisan ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekli memurların maaşları da güncellendi. 4 aylık enflasyon verilerine göre, zamlı maaşlar kalem kalem hesaplandı. Maaşlara ek aylık enflasyon verisi de eklenerek, güncel maaşlar şu şekilde olacak;
Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4 Mevcut maaş: 66.358 TL % 12.29 zamlı maaş: 74.513,40 TL
Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 45.555 TL % 12.29 zamlı maaş: 51.153,71 TL
Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 58.663 TL % 12.29 zamlı maaş: 65.872,68 TL
Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.935 TL % 12.29 zamlı maaş: 59.440,71 TL
Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 64.481 TL % 12.29 zamlı maaş: 72.405,71 TL
Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 58.938 TL % 12.29 zamlı maaş: 66.181,48 TL
Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 109.154 TL % 12.29 zamlı maaş: 122.569,03 TL
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 Mevcut maaş: 53.465 TL % 12.29 zamlı maaş: 60.035,85 TL
Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 67.691 TL % 12.29 zamlı maaş: 76.010,22 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 47.224 TL % 12.29 zamlı maaş: 53.027,83 TL
Profesör 1/4 Mevcut maaş: 96.374 TL % 12.29 zamlı maaş: 108.218,36 TL
Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 63.877 TL % 12.29 zamlı maaş: 71.727,48 TL
Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 55.332 TL % 12.29 zamlı maaş: 62.132,30 TL
Avukat 1/4 Mevcut maaş: 63.637 TL % 12.29 zamlı maaş: 71.457,99 TL