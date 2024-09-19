Emekli ve Memur Zammında Yeni Maaş Tablosu Ortaya Çıktı! İşte Güncel Tutarlar

Temmuz ayında yüzde 19,31 zam alan memur ve emekli memurlar, Ocak 2025'teki yeni maaş artışını merakla takip ediyor. Merkez Bankası, maaş artışlarına dair öngörülerini paylaştı. Emekli ve memurların alacağı zam oranları ise 3 Ocak’ta netlik kazanmış olacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. Bu zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltildi.

Maaş artışlarının belirlenmesine ilişkin enflasyon önemli bir faktör olmaya devam ederken, Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yeni maaş artışları bu verilere göre yeniden hesaplandı.