Emekli ve Memur Zammında Yeni Maaş Tablosu Ortaya Çıktı! İşte Güncel Tutarlar
Emekli ve memurlar için Ocak 2025'te uygulanacak zam oranları, enflasyon tahminleri ışığında şekillendi. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin tablo ortaya çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında yüzde 19,31 zam alan memur ve emekli memurlar, Ocak 2025'teki yeni maaş artışını merakla takip ediyor. Merkez Bankası, maaş artışlarına dair öngörülerini paylaştı. Emekli ve memurların alacağı zam oranları ise 3 Ocak’ta netlik kazanmış olacak.
ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. Bu zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltildi.
Maaş artışlarının belirlenmesine ilişkin enflasyon önemli bir faktör olmaya devam ederken, Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yeni maaş artışları bu verilere göre yeniden hesaplandı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI
Ocak 2025'te uygulanacak zam oranları netleşmeye başladı. Yıl sonu tüketici fiyat endeksi yüzde 43,14'e gerilerken, 12 ay sonrası TÜFE endeksi yüzde 27,49’a, iki yıl sonrası ise yüzde 18,38’e düştü.
2024'ün ikinci yarısında ise enflasyonun yüzde 14,76 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, refah payı eklenmediği takdirde yüzde 14,76 oranında bir zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4,33'lük enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 10,59 oranında bir artış yapılması bekleniyor.
İŞTE OLASI HESAPLARA GÖRE YENİ MAAŞLAR
Ocak 2025'te memur ve memur emeklileri için öngörülen yüzde 10,59'luk artışa göre, maaşlar şu şekilde güncellenecek:
En düşük emekli maaşı: 17.586 TL → 19.448 TL
En düşük memur maaşı: 39.205 TL → 43.357 TL
Bekar memur maaşı: 36.236 TL → 40.073 TL
KADEME KADEME MAAŞLAR
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL
Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL
Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 73.182 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL
Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 46.326 TL
Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL
Vaiz 1/4: 49.161 TL - 54.367 TL
Avukat 1/4: 56.179 TL - 62.128 TL
Emekli memur maaşları, yüzde 9,3 oranında bir artışla şu şekilde revize edilecek:
Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 70.718 TL
Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 62.592 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.562 TL
Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.229 TL
Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.127 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.238 TL
Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.127 TL
Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.127 TL
Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL - 29.127 TL
Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.165 TL
Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL - 20.939 TL
Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.048 TL
Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.006 TL
İmam Hatip: 26.568 TL - 29.382 TL
Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.382 TL