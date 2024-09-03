Emekli ve Memur Maaşına Yapılacak Zamda Yeni Rakamlar Ortaya Çıktı: İşte Masadaki Senaryolar

MEMURLARIN ZAM BEKLENTİSİ

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği yılda iki kez zam alıyor. 2025 yılı ocak ayında, memur ve memur emeklilerine yüzde 15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da verilecek.

Şu ana kadar açıklanan temmuz ve ağustos aylarına ait enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını yüzde 5,70 seviyesine çıkarmış durumda. Ancak, kesin zam oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.