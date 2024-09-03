Emekli ve Memur Maaşına Yapılacak Zamda Yeni Rakamlar Ortaya Çıktı: İşte Masadaki Senaryolar
Milyonlarca emekli, yaşamlarını açlık sınırının altında sürdürürken, ocak ayında maaşlarına yapılacak zam beklentisiyle umutlarını taze tutuyor. Yıl sonu için öngörülen enflasyon oranlarına göre emekli ve memur maaşlarına yapılabilecek olası zam oranları şimdiden konuşulmaya başlandı.
Emekliler, her altı ayda bir enflasyon oranına göre maaşlarında artış görüyor. 2024'ün ilk yarısında enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak açıklanmış ve emekli maaşları da bu oranda zamlanmıştı. Ancak, yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon verileri, zam oranlarının düşük kalabileceğine işaret ediyor.
Ağustos ayında açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,47 olarak kaydedildi. Temmuz ayındaki yüzde 3,23’lük enflasyon oranı ile birlikte, yılın ikinci yarısının ilk iki ayındaki toplam enflasyon farkı yüzde 5,70’e ulaştı. Memurlar ise toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısında yüzde 10 oranında zam alacak ve bu zamma ek olarak enflasyon farkı da maaşlarına yansıtılacak. Ancak, bu oran yıl sonuna kadar açıklanacak yeni enflasyon verileriyle birlikte yeniden hesaplanacak.
MASADAKİ SENARYOLAR NELER?
Peki, beklenen enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak? Ekonomik beklentilere göre farklı senaryolar gündemde.
Reuters anketine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 42,95 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu durumda, emekliler için 6 aylık enflasyon oranına dayalı zam yüzde 14,56 seviyesinde gerçekleşebilir. Ekonomistlerin tahminleri ise yüzde 42,84’lük bir yıl sonu enflasyon oranına işaret ediyor ve bu durumda emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 14,5 olabilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıklamıştı. Bu senaryoda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10,6 olarak gerçekleşebilir. Ayrıca, TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olarak belirtilmiş olup bu durumda zam oranı yüzde 14,9’a çıkabilir. ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan ise Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 42,5 olmasını öngörüyor ve bu durumda emekliler yüzde 14,2 oranında bir zam alabilir.
KÖK AYLIK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
Emekliler için temmuz ayında yapılan maaş zammı sırasında refah payı eklenmemiş, yalnızca 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak, kök aylıkları düşük olan emekliler, bu zamdan yeterince faydalanamıyor. Kök aylıkların ne kadar artacağı ise hala belirsizliğini koruyor.
MEMURLARIN ZAM BEKLENTİSİ
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği yılda iki kez zam alıyor. 2025 yılı ocak ayında, memur ve memur emeklilerine yüzde 15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da verilecek.
Şu ana kadar açıklanan temmuz ve ağustos aylarına ait enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını yüzde 5,70 seviyesine çıkarmış durumda. Ancak, kesin zam oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
OCAK 2025 MAAŞ ZAMMINDA ORANLAR NETLEŞİYOR
2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verilerine dayanarak, Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 19,77 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Bu artışla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında önemli bir yükseliş bekleniyor. Ancak, mevcut maaş seviyeleri dikkate alındığında, bazı emeklilerin bu zamdan yeterince yararlanamayacağı ifade ediliyor.
OCAK ZAMMI SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI NASIL OLACAK?
Tahminlere göre, zam sonrası emekli maaşları şu şekilde güncellenecek:
Bağ-Kur (Esnaf): 12.695 TL'den 15.204 TL'ye
Bağ-Kur (Tarım): 10.089 TL'den 12.083 TL'ye
SSK (2000 Öncesi): 14.178 TL'den 16.980 TL'ye
SSK (2000 Sonrası): 8.789 TL'den 10.526 TL'ye
BU EMEKLİLER İÇİN "SIFIR ZAM" RİSKİ
Bu artışlara rağmen, bazı emekliler, tıpkı Temmuz 2024'te olduğu gibi, Ocak 2025'te de sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Özellikle Bağ-Kur Tarım emeklileri ve SSK 2000 sonrası emekliler, yüzde 19,77 oranındaki zam sonrası bile, en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL'nin altında kalma riski taşıyor.