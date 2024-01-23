Emekli Sandığı aylıklarının ödeneceği tarih belli oldu: Ek zam yatacak mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı aylıklarının yatırılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine de yer verildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57'lik zam yapılmıştı.
Fakat artan enflasyonla birlikte emekli maaşları erimeye devam ederken, emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bugün Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması beklenirken, artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARININ ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Bu gelişmeler öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta yapılacak. Buna göre, 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye ise 992,9 milyon TL ek ödeme yapılacak.