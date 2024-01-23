Emekli Sandığı aylıklarının ödeneceği tarih belli oldu: Ek zam yatacak mı?

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARININ ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Bu gelişmeler öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak’ta yapılacak. Buna göre, 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye ise 992,9 milyon TL ek ödeme yapılacak.