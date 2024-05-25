Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

ING

ING, emekli maaşını ING'ye aktaranlara 18.000 liraya kadar nakit emekli promosyonu sunuyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye aktaran emeklilere maaş miktarına göre 15.000 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatı sağlıyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı vererek 3.000 liraya kadar ek nakit promosyondan yararlanıp toplam 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon elde edilebileceğini açıklıyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini belirtiyor.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 lira

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 lira

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 lira

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 lira