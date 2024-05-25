Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi. Milyonlarca emekli ise "En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor?" sorusuna net yanıt arıyor. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar...
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesinden yararlanabilecekler.
Emekli aylığını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, emekli promosyon ödemesi alabilmek için maaşlarını üç yıl süreyle Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerine dair başvuru yapmaları gerekmektedir.
Halkbank
Emekli maaşını üç yıl süresince Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesi alabiliyorlar.
Brüt maaş aralığı - Alınacak emekli promosyon miktarı
10.000 TL - 14.999,99 TL aralığında maaş alanlar için 8.000 lira
15.000 TL - 19.999,99 TL aralığında maaş alanlar için 10.000 lira
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlar için 12.000 lira
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan emekliler, 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesi kazanıyor.
Banka, emekli maaşlarını üç yıl süreyle İş Bankası aracılığı ile almayı taahhüt eden ve emekli aylığını İş Bankası hesabına yatıran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını açıklıyor.
Emekli maaşı aralığı - Emekliye verilecek promosyon miktarı
10.000 TL'ye (10.000 TL dahil olmayacak şekilde) kadar olanlar için 5.000 lira
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL dahil olmayacak şekilde) arası için 8.000 lira
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL dahil olmayacak şekilde) arası için 10.000 lira
20.000 TL ve üzeri için 12.000 lira
Vakıfbank
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara 5.000 lira
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara 8.000 lira
15.000 – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara 10.000 lira
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 lira
Akbank, emekli maaşını Akbank üzerinden alanlara 15.000 liraya kadar promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplam 17.500 lira ödül fırsatı sağlıyor. Bu fırsat 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli.
Emekli maaşı tutar aralığı - Toplam emekli promosyon miktarı
0 - 9.999 TL - 6.250 lira
10.000 TL - 14.999 TL - 10.000 lira
15.000 TL - 19.999 TL - 12.500 lira
20.000 TL ve üzeri - 15.000 lira
ING
ING, emekli maaşını ING'ye aktaranlara 18.000 liraya kadar nakit emekli promosyonu sunuyor.
Banka, emekli aylığını ING'ye aktaran emeklilere maaş miktarına göre 15.000 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatı sağlıyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı vererek 3.000 liraya kadar ek nakit promosyondan yararlanıp toplam 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon elde edilebileceğini açıklıyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini belirtiyor.
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 lira
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 lira
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 lira
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 lira
Denizbank
Denizbank, emekli maaşını DenizBank üzerinden üç yıl boyunca almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 liraya kadar nakit emekli promosyon fırsatı sağlıyor.
Emekli maaşı aralığı - Standart emekli promosyon miktarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 lira
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 lira
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 lira
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 lira
Fibabanka
Fibabanka, üç yıl boyunca emekli maaşını banka üzerinden almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını duyuruyor.
Maaş miktarına göre yapılacak emekli promosyon ödemeleri şu şekilde:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emeklilere 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emeklilere 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emeklilere 10.000 TL
20.000 TL ve üzerinde olan emeklilere 12.000 TL
QNB Finansbank
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim dahil toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunulmaktadır.
Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL
Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL
Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL olanlar için 12.500 TL
Aylık Maaş Tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlar için 15.000 TL
Garanti BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA üzerinden alanlara 15.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sağlanıyor. Emekli Promosyon Kampanyası'nın geçerlilik süresi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.
Garanti BBVA'da emekli maaşlarına uygulanacak promosyonlar şöyle:
10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arasındaki emeklilere 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arasındaki emeklilere 12.500 TL
20.000 TL ve üzerindeki emeklilere 15.000 TL
Türkiye Finans
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye kadar nakit emekli promosyon ve ödül fırsatları sunuyor.
Bankanızı ziyaret edecek her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye kadar nakit ödül sağlanıyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay süresince Türkiye Finans aracılığıyla alan emeklilere sunulacak promosyonlar şu şekildedir:
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 lira
10.000 TL – 14.999 TL arası emekli maaşı alanlara 8.000 lira
15.000 TL – 19.999 TL arası emekli maaşı alanlara 10.000 lira
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 lira