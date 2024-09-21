Emekli Olduktan Sonra Çalışanlara Kötü Haber! Maaşınız Anında Kesilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı 16 milyon 154 bin 322 kişi Türkiye genelinde emekli aylığı almaya devam ediyor. Bazı emekliler sigortalı olarak çalışıyor bazı emekliler ise kayıt dışı olarak mesleğini yapıyor ya da hiç çalışmıyor.

Emeklilikten sonra çalışmaya başlayanların dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. İşverenler, sigorta başvurusu yaparken iki farklı kod seçeneği ile karşılaşıyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin mutlaka 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) üzerinden girişlerinin yapılması gerekiyor.