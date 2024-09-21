Emekli Olduktan Sonra Çalışanlara Kötü Haber! Maaşınız Anında Kesilecek
Bazı emekliler emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor fakat bu kişiler maaşlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Çalışan emeklilerin prim kodu yanlış yatırılırsa maaşlarda kesinti meydana geliyor. Peki, yanlış kod mağduru olanlar ne yapmalı?
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı 16 milyon 154 bin 322 kişi Türkiye genelinde emekli aylığı almaya devam ediyor. Bazı emekliler sigortalı olarak çalışıyor bazı emekliler ise kayıt dışı olarak mesleğini yapıyor ya da hiç çalışmıyor.
Emeklilikten sonra çalışmaya başlayanların dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. İşverenler, sigorta başvurusu yaparken iki farklı kod seçeneği ile karşılaşıyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin mutlaka 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) üzerinden girişlerinin yapılması gerekiyor.
Eğer yanlışlıkla 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt yapılırsa, emekli maaşınızın bir süre sonra kesilme riski ortaya çıkıyor. Bu nedenle, emekli olarak çalışmaya devam edenlerin, sigorta kodunun doğru girildiğinden emin olmaları gerekiyor.
“20-25 GÜN İÇERİSİNDE GERİ ALABİLİRSİNİZ”
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli olarak çalışmaya devam edenlerin sigorta primlerinin yanlış kodla yatırılması halinde neler yapılması gerektiğini açıkladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Yılmaz, sehven yapılan hataların emekliler için sorun yaratabileceğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:
"Hatalı sigorta girişiniz olduğunu fark ettiğinizde, derhal sigortanızı yapan işyerine başvurarak bu yanlışlığın düzeltilmesini talep edin. İşveren durumu düzelttikten sonra, bağlı olduğunuz SGK’ya gidip durumu bildirin ve emekli aylığınızın kesintisiz ödenmesi gerektiğini belirtin. Bu adımları takip ederek, kesilen maaşınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün içerisinde geri alabilirsiniz."
Öte yandan Yılmaz, tüm sigorta kollarında yüzde 37,5, emekli çalışanlarda ise yüzde 32 oranında prim kesildiğini hatırlatarak, Eylül ayından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu oranın yüzde 0,25 artırılacağını ifade etti.