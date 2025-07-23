Emekli Olduktan Sonra 'Altın Bileziği' Taktı, Köşeyi Döndü! Kilosunu 200 Liradan Satıyor, 9 Tonluk Hasat Bekliyor

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Seralarda titizlikle sınıflandırılan ejder meyveleri, hem görünümü hem de fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Sağlık açısından zengin içeriğiyle dikkat çeken pitaya, hem iç pazarda hem de ihracatta her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Özellikle alternatif ürün arayışında olan çiftçiler için pitaya, yüksek gelir potansiyeliyle öne çıkıyor.