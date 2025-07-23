Emekli Olduktan Sonra 'Altın Bileziği' Taktı, Köşeyi Döndü! Kilosunu 200 Liradan Satıyor, 9 Tonluk Hasat Bekliyor
Mersin’in Silifke ilçesinde alternatif tarıma yönelen üreticiler, yüksek getirili tropikal ürünlerle dikkat çekiyor.
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde, 150 dönümlük örtü altı alanda ejder meyvesi olarak bilinen pitaya'nın hasadına başlandı. Türkiye’de yeni yeni tanınmaya başlayan bu egzotik meyve, kilosu 200 liradan alıcı buluyor.
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KÖŞEYİ DÖNDÜ
Emekli olduktan sonra tarıma yönelen Taner Yılmaz, 2 dönümlük serasında ejder meyvesi üretimine başlayarak yıllık 9 tonluk rekolte hedefliyor. Meyvenin bakımının zahmetli olduğunu ancak üretim sürecinin oldukça keyifli geçtiğini belirten Yılmaz, ““Bakımı oldukça zor ama bir o kadar da keyifli. Hasat süreci iyi giderse aralık ayının ortasına kadar devam ediyor. Fiyatlardan memnunuz” ifadelerini kullandı.
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR
Seralarda titizlikle sınıflandırılan ejder meyveleri, hem görünümü hem de fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Sağlık açısından zengin içeriğiyle dikkat çeken pitaya, hem iç pazarda hem de ihracatta her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Özellikle alternatif ürün arayışında olan çiftçiler için pitaya, yüksek gelir potansiyeliyle öne çıkıyor.