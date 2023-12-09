Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor

EMEKLİ ZAMMINDA REFAH PAYI ÇALIŞMASI

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, hükümet bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde zam yapmak için kolları sıvadı. Hem asgari ücretli çalışanların hem de emekli aylığı alan milyonların Ocak zammı için refah artışı gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor.