Emekli Maaşları Rötarlı Yatacak: Milyonları İsyan Ettirecek Karar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı sürecinde beklenmedik bir gecikme yaşandı. Meclis'in çalışma programı nedeniyle emeklinin zamlı maaşı hesaplara rötarlı yatacak.
Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75 oranında zam kararı alınırken, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak belirlendi. Yapılan zamla birlikte emekli taban aylığının 17-26 Ocak tarihinde maaş ödemelerine yetişip yetişmeyeceği merak konusu olmuştu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı sürecinde beklenmedik bir gecikme yaşandı.
ZAMLI MAAŞLAR RÖTARLI YATACAK
Meclis'in çalışma programı nedeniyle milyonlarca emeklinin zamlı maaşı hesaplara rötarlı yatacak. Her ay ortasında yapılan emekli maaş ödemelerinin aksine, taban maaş artışının yasalaşmasının Ocak ayı sonunu bulması bekleniyor. Bu gecikme nedeniyle, en düşük maaşlı emeklilerin Ocak ayında eski maaş tutarı olan 12 bin 500 lirayı almaya devam edeceği belirtiliyor. Yeni düzenleme sonrası ortaya çıkan 1.969 liralık fark ise şubat ayında yatırılacak.
MECLİS'TE EN ERKEN 20 OCAK'TA GÜNDEME GELECEK
Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan en düşük emekli maaşını içeren teklif, bu haftaki Meclis gündeminde değerlendirilmeyecek. Cuma gününün ardından TBMM'nin çalışmalarına bir hafta ara verecek. Bu gelişmeyle birlikte en düşük emekli maaşını içeren kanun değişikliği Meclis Genel Kurulu'na en erken 20 Ocak itibarıyla sunulacak.
MAAŞ FARKLARI ŞUBAT AYINDA ÖDENECEK
Uzmanlar, maaş farklarının gecikmesinin emekliler üzerinde geçici bir etkisi olacağını, ancak Şubat ayındaki toplu ödeme ile bu farkın kapatılacağını belirtiyor. Yetkililer ise maaş artışlarının mümkün olan en kısa sürede emeklilerin hesaplarına yansıtılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.
Zamlı maaşların Ocak ayı maaşlarına yansımayacak olması ve şubat ayına sarkması emeklilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu durum, özellikle en düşük emekli maaşıyla geçinen vatandaşları olumsuz etkiledi. Ocak ayında milyonlarca emekli, eski maaşlarıyla yetinmek zorunda kalacak.