Emekli Maaşları Rötarlı Yatacak: Milyonları İsyan Ettirecek Karar

MAAŞ FARKLARI ŞUBAT AYINDA ÖDENECEK

Uzmanlar, maaş farklarının gecikmesinin emekliler üzerinde geçici bir etkisi olacağını, ancak Şubat ayındaki toplu ödeme ile bu farkın kapatılacağını belirtiyor. Yetkililer ise maaş artışlarının mümkün olan en kısa sürede emeklilerin hesaplarına yansıtılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.

Zamlı maaşların Ocak ayı maaşlarına yansımayacak olması ve şubat ayına sarkması emeklilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu durum, özellikle en düşük emekli maaşıyla geçinen vatandaşları olumsuz etkiledi. Ocak ayında milyonlarca emekli, eski maaşlarıyla yetinmek zorunda kalacak.