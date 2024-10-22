Kıdem Tazminatınız Sıfırlanabilir! 1 Yıl Kuralı… Emekli Maaşınız Kesilsin İstemiyorsanız Bu Maddelere Dikkat!
Emeklilik sonrası çalışma hayatına devam edenler hem emekli maaşı alıp em de çalıştıkları işyerinden çifte tazminat kazanma hakkına sahip olabilirler. Aynı iş yerinde emeklilik sonrası çalışmaya devam edenleri kıdemleri sıfırlanıyor. Yeniden kıdem tazminatı alabilmeleri için en önemli şart en az 1 yıl daha çalışmış olmak. İşte emekli çalışanlara sağlanan haklar ve çift tazminat düzenlemesine dair tüm detaylar…
Kaynak: Yeni Asır
Türkiye’de 16 milyonu aşkın kişi emekli maaşı alıyor. Bu emekliler arasında erken yaşta emekli olup yeniden iş hayatına atılanların sayısı oldukça fazla. Özellikle EYT düzenlemesi ile 40 ve 50’li yaşlarda emekli olan birçok kişi çalışmaya devam ediyor. Ancak emekli maaşlarının yeterli olmaması pek çok emekliyi yeniden çalışmaya itiyor. Hükümet ise kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalması yönünde açıklamalarda bulunuyor.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre emekli olup çalışanlar için kıdem tazminatı detayı ortaya çıktı. Bu kapsamda emekli bir çalışan kurumunda bir yılını doldurduğunda işten çıkarılırsa kıdem ve ihbar tazminatını brüt maaşı üzerinden alabiliyor. Dahası emekli bir kişi iş yerinden ayrılıp başka bir iş yerinde 1 yıl çalıştıktan sonra yeniden tazminat hakkı kazanabiliyor. Yani emekli olduktan sonra iki ayrı iş yerinden iki kez kıdem tazminatı almak mümkün oluyor.
İSTİFA DURUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Emekli olurken kendi isteği ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alamıyor. Bu nedenle emekli çalışanların işten ayrılırken dikkatli olmaları gerekiyor. Aynı iş yerinde emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin kıdemleri sıfırlanıyor ve yeniden kıdem tazminatı alabilmeleri için 1 yıl çalışmaları gerekiyor.
HANGİ DURUMLARDA EMEKLİ MAAŞI KESİLİR?
SSK’lı olarak çalışmaya devam eden emekliler hem maaşlarını hem de çalışma haklarını korumaya devam eder. Maaşlarında herhangi bir kesinti olmaz.
Bağ-Kur kapsamında iş yeri açan ya da iş ortağı olan emeklilerin maaşları kesilmez ve prim ödeme zorunluluğu bulunmaz.
Malulen emekli olanlar ise herhangi bir işte çalışmaya başladığında maaşları kesilir.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alanların çalışmaya devam etmesi durumunda ödeneklerinde bir kesinti yapılmaz.
Kamu sektöründe çalışan emeklilerin maaşları bazı istisnalar dışında kesilir.
Engelli vergi indirimi ile erken emekli olanlar yeniden çalışmaya başlarsa maaşları kesilmez.
Dul maaşı alanlar çalışmaya devam ettiklerinde ise maaşlarının bir kısmından kesinti yapılır.