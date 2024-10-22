Kıdem Tazminatınız Sıfırlanabilir! 1 Yıl Kuralı… Emekli Maaşınız Kesilsin İstemiyorsanız Bu Maddelere Dikkat!

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre emekli olup çalışanlar için kıdem tazminatı detayı ortaya çıktı. Bu kapsamda emekli bir çalışan kurumunda bir yılını doldurduğunda işten çıkarılırsa kıdem ve ihbar tazminatını brüt maaşı üzerinden alabiliyor. Dahası emekli bir kişi iş yerinden ayrılıp başka bir iş yerinde 1 yıl çalıştıktan sonra yeniden tazminat hakkı kazanabiliyor. Yani emekli olduktan sonra iki ayrı iş yerinden iki kez kıdem tazminatı almak mümkün oluyor.