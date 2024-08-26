Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir: Çalışan Emekliler Dikkat

SGK Uzmanı Yılmaz, çalışan emeklilerden yapılan prim kesintilerine dair de önemli bir hatırlatma yaptı. Tüm Sigorta Kolları için yüzde 37,5, emekli çalışanlar için ise yüzde 32 prim kesintisi uygulanıyor. Eylül ayından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25'lik bir ekleme yapılacağı da duyuruldu.