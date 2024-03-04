Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın!
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, emekli maaşlarına ek zam beklentisi sonrası dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Emekli maaşlarının ekonomiye maliyetini işaret eden Kozanoğlu, "Hakkınızı arayın" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılı son çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Yıllık olarak ise büyüme oranı yüzde 4,5 olarak açıklandı.
Büyüme rakamları sonrası kişi başına milli gelir, 2023 yılında yıllık 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.
"EMEKLİLERİN DİKKATİNE"
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) gelişme hızını yüzde 4,5 olarak açıklanması sonrası emekli maaşlarına ek zam beklentisi doğarken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Emeklilerin dikkatine" diyerek, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"HAKKINIZI ARAYIN"
Emekli maaşlarının ekonomiye maaliyetini işaret eden Kozanoğlu, "Erdoğan, '16 milyon emekliye asgari ücret ödemenin maliyeti 1,4 trilyon lira.'OVP’de 2024 dolar kuru: 36,8 lira. 1,4 trilyon 38 milyar dolar eder. Son GSYH 1119 milyar dolar. Demek ki ekonomiye yüzde 3,4 bir maliyetle maaşlarınız 17 bin 2 lira olur. Hakkınızı arayın" dedi.
"BU BÜYÜK FARK KİMLERİN CEBİNDE"
Erdoğan'ın "Kişi başına düşen milli gelirimiz 13 bin doları aştı" açıklamalarını işaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise, şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde yıllık ortalama kişi başı emekli aylığı 4 bin 700 dolar, asgari ücret 6 bin 375 dolar! Bu büyük fark kimlerin cebinde."
ERDOĞAN EMEKLİ MAAŞINA İLİŞKİN NE DEMİŞTİ?
"En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" diyen Erdoğan, şunları söylemişti:
"Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Seyyanen artışların, emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız."