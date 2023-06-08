Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatırılacağını söyledi. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler…
15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatacağı duyuruldu. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihlere dair tüm detaylar...
Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Sabah gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak.
SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.