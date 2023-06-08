Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatırılacağını söyledi. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler…

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Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih - Resim: 1

15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatacağı duyuruldu. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihlere dair tüm detaylar...

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Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih - Resim: 2

Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

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Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih - Resim: 3

Sabah gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak.

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Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih - Resim: 4

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

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