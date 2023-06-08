Emekli maaşı zammında son rakam netleşti: İşte hesaplara yatacağı tarih

15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yatacağı duyuruldu. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihlere dair tüm detaylar...