11 Bin Liralık Sınıra Takılacaklar: Emekli Kök Maaşı ‘Sıfır Zam’dan Kaçamadı! Milyonlar 12.500 TL Almaya Devam Edebilir

Şu anda Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı için 3 aylık rakam yüzde 8,92 olarak garantilendi. Memur ve memur emeklisi için henüz enflasyon farkı oluşmamıştı ki onun da 4 Kasım saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak Ekim ayı TÜFE verisi ile ilk kez ortaya çıkması bekleniyor.