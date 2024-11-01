11 Bin Liralık Sınıra Takılacaklar: Emekli Kök Maaşı ‘Sıfır Zam’dan Kaçamadı! Milyonlar 12.500 TL Almaya Devam Edebilir
Son dakika: Emekli maaşı Ocak zammı beklentisi ile en düşük emekli maaşı ve enflasyon farkı gündemdeki yerini koruyor. 2024’ün ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirlenecek memur emekli maaşı, SSK, Bağ-Kur emekli zammı için senaryolar hesaplar bir bir yapıldı. Ancak emekli kök maaş uygulaması nedeniyle 10.870 TL ve altında emekli maaşı alan milyonlarca kişi sıfır zam ile karşılaşacak. Bu durumun düzeltilmesi için en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile rakamın 15 bin TL’ye çekilmesi bekleniyor.
Son dakika haberleri: En düşük emekli maaşı ve emekli maaşı Ocak zammı 16 milyondan fazla emeklinin gündemindeki sıcaklığını artırıyor. Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için enflasyon rakamları dikkatle takip ediliyor. 2024 ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranında artacak yeni emekli maaşı zammında 4 aylık enflasyon farkı ise günler sonra netleşecek. Peki emekli kök maaşı nasıl değişecek? Emekliye zamda tavan ve taban maaşlar ne olacak?
EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak ve Temmuz aylarında iki kez 6 aylık enflasyon oranında artıyor. Memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile maaşlarında zammı görecek. Bu kapsamda Temmuz ayında yüzde 10 olan Toplu Sözleşme zammı Ocak ayında yüzde 6 olacak. Ancak nihai oran 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile şekillenecek.
Şu anda Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı için 3 aylık rakam yüzde 8,92 olarak garantilendi. Memur ve memur emeklisi için henüz enflasyon farkı oluşmamıştı ki onun da 4 Kasım saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak Ekim ayı TÜFE verisi ile ilk kez ortaya çıkması bekleniyor.
Bu kapsamda Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,24’ten yüzde 2,39’a yükseldi. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emekli zammında 4 aylık enflasyonun yüzde 11,52 olarak gelmesi öngörülüyor.
Memur zammında ise Ekim ayı ile 4 aylık memur enflasyon farkı ilk kez ortaya çıktı. Bu kapsamda 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 1,39 olarak hesaplandı. 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 6’lık zammın ilave edilmesi halinde maaşların yüzde 7,48’lik artışı garantilemesi bekleniyor.
EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SONRASI ‘SIFIR ZAM’ TEHLİKESİ
Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50’lerden çok çok gerileyen emekliye zamda oranlar yıl sonu enflasyon beklentileri dahilinde yüzde 10 ila yüzde 15 bandında olacak. Bu da emekli kök maaşı 11 bin TL bandında olan milyonlarca kişinin Ocak ayında ‘sıfır zam’ alacağı anlamına geliyor.
EMEKLİ KÖK MAAŞINDA 11 BİN TL KRİTİK SINIR
Peki emekliye sıfır zam tehlikesinde nasıl bir yol izlenmeli? SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Enflasyon yıl sonunda yüzde 43’ün üzerinde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 oranında bir zam söz konusu olacak. Bu yüzdeye göre hesaplama yaptığımız zaman bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 870 liranın altında olan emeklilerin maaşları 12 bin 500 lirada kalacak. Yani yüzde 15 oranında bir zam olsa bile kök maaşı 10.870 lira olan emekliler sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.”
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kök maaş uygulaması sebebiyle 4 milyon civarında emeklinin maaşının 11 bin liranın altında kalacağını ve sıfır zamla karşı karşıya kalacağını ifade eden Karakaş “Ancak biz bu 12 bin 500 liralık taban maaşın en az 15 bin liraya yükseltilmesini bekliyoruz” dedi.