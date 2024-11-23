EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Taban ve Tavan Aylıkta Sınır Çizildi! SSK’lıya, Bağ-Kur’luya En Az 15 Bin TL

Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 seviyesinde kaydedildi. Eylül ayında enflasyon oranı yüzde 2,97'ye yükseldi. Ekim ayında ise enflasyon oranı yüzde 2,88 oldu. Bu verilere göre, 4 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Yani emekli zammı için şimdiden bu rakam cepte. Bu rakama Kasım ve Aralık ayı da ilave edilecek.