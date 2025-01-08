Emekli Maaşı Hesaplamasına Dahil Edilmiyordu! Memura Seyyanen Zam 16 Bin Lirayı Aştı: Öğretmen Maaşları için Acı Tablo

2023 Temmuz ayında kamu işçilerinin en düşük ücreti 21.750 TL’ye yükseltilmiş, memur maaşları da 22 bin TL’ye çıkarılmıştı. Ancak bu artış diğer maaş zamlarından farklı olarak ‘seyyanen zam’ adı altında yapılmış ve tüm memurlara aynı tutarda ödenmişti. 2023 yılında 8077 TL olan memura seyyanen zam Ocak 2024’te 12.055 TL’ye ve Temmuz 2024’te ise 14.833 TL’ye çıkarılmıştı. Son Ocak 2025 memur zammı ile bu rakam bir kez daha güncellendi.