Emekli Maaşı Hesaplamasına Dahil Edilmiyordu! Memura Seyyanen Zam 16 Bin Lirayı Aştı: Öğretmen Maaşları için Acı Tablo
Memur maaş zammı yüzde 11,54 olmuştu. En düşük memur maaşı 43.698 olurken, en düşük memur emekli aylığı ise 19.616 TL’ye yükseldi. 2023 yılında gelen düzenleme ile memura verilen seyyanen zamda rakam da arttı. Bu yıl memura seyyanen zam 16.043 liraya yükseldi. Ancak emeklilikte maaşlara dahil edilmeyen o paralar emeklilikte makası daha da açtı. Bu durum öğretmenler için daha acı bir tabloyu da ortaya çıkardı. İşte detaylar…
Kaynak: Habertürk
2023 Temmuz ayında kamu işçilerinin en düşük ücreti 21.750 TL’ye yükseltilmiş, memur maaşları da 22 bin TL’ye çıkarılmıştı. Ancak bu artış diğer maaş zamlarından farklı olarak ‘seyyanen zam’ adı altında yapılmış ve tüm memurlara aynı tutarda ödenmişti. 2023 yılında 8077 TL olan memura seyyanen zam Ocak 2024’te 12.055 TL’ye ve Temmuz 2024’te ise 14.833 TL’ye çıkarılmıştı. Son Ocak 2025 memur zammı ile bu rakam bir kez daha güncellendi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ YÜZDE 37’Sİ SEYYANEN ZAMLI!
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Ocak ayı artışı sonrası memurun seyyanen zammı 16.043 TL’ye çıktı. Böylece en düşük memur maaşı 43.698 TL olurken, seyyanen zam bu maaşın yüzde 37’sini oluşturdu.
MEMUR EMEKLİ MAAŞINA DAHİL EDİLMİYOR
Ancak seyyanen zam memurun maaşını çalışırken artırsa da emeklilikte aylıklara yansıtılmıyor. Bu sebeple Emekli Sandığı emeklisi ile çalışanı arasındaki maaş makası git gide açılmış durumda.
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en düşük memur maaşı 11.848 TL iken en düşük emekli aylığı 7.901 TL idi. Emekli aylığının çalışan memurun maaşına oranı yüzde 67 seviyesinde oldu. Aynı dönemde öğretmen (1/4) maaşı 14.053 TL iken emekli aylığı 11.833 TL idi. Öğretmenin emekli aylığı, ek ders ücretleri hariç maaşının yüzde 84’üne karşılık geliyordu. Bu yıl ise en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli memur aylığı ise 19.616 TL oldu. En düşük emekli memur aylığının en düşük memur maaşına oranı yüzde 45’e geriledi.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI EK DERS NEDENİYLE DAHA DA DÜŞÜYOR
Benzer bir durum öğretmen maaşlarında da yaşanıyor. Artık emekliliği yaklaşmış 1/4 ‘teki öğretmen maaşı ocak ayında 49.503 TL olurken, emekli öğretmen aylığı 29.418 TL oldu. Öğretmenin emekli aylığı ek ders ücreti hariç çalışırken aldığı maaşın yüzde 59’una geriledi. Ek ders ücreti dikkate alındığında bu oran daha da düşüyor.