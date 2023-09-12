Emekli maaşı bekliyorsanız dikkat: E-devlet'te bunu görürseniz hemen SGK'yı arayın

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında emekliliğe hak kazananların sayısı 2 milyonu geçerken, mart ayında başvurup aylık bağlanmayanlar için uyarı yapıldı.

Son Güncelleme:
Emekli maaşı bekliyorsanız dikkat: E-devlet'te bunu görürseniz hemen SGK'yı arayın - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.

1 11
Emekli maaşı bekliyorsanız dikkat: E-devlet'te bunu görürseniz hemen SGK'yı arayın - Resim: 2

Sabah’ın haberine göre, borç yatırıldıktan sonra aylık bağlanıyor. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor.

2 11
Emekli maaşı bekliyorsanız dikkat: E-devlet'te bunu görürseniz hemen SGK'yı arayın - Resim: 3

Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor. Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra emekli aylığı bağlanıyor.

3 11
Emekli maaşı bekliyorsanız dikkat: E-devlet'te bunu görürseniz hemen SGK'yı arayın - Resim: 4

Dosyası ve başvurusuyla ilgili sorun olduğunu düşünülerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

4 11