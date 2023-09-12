Emekli maaşı bekliyorsanız dikkat: E-devlet'te bunu görürseniz hemen SGK'yı arayın
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında emekliliğe hak kazananların sayısı 2 milyonu geçerken, mart ayında başvurup aylık bağlanmayanlar için uyarı yapıldı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.
Sabah’ın haberine göre, borç yatırıldıktan sonra aylık bağlanıyor. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor.
Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor. Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra emekli aylığı bağlanıyor.
Dosyası ve başvurusuyla ilgili sorun olduğunu düşünülerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine başvurması gerekiyor.