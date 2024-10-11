Emekli Maaşı 15 Bin TL Üstü Olanlar Dikkat! Duyuru Geldi, Ödeme Yapılacak

Emeklilere yönelik önemli bir açıklama Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Banka, emekli promosyonu kapsamında 20 bin TL'ye kadar olan emekli müşterilerine ödeme yapacağını duyurdu.

Yapı Kredi'nin verdiği bilgilere göre, emekli maaşı 20 bin TL ve üzeri olan müşterilere 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Bunun yanı sıra, 3 bin TL'lik ek bir ödül de verilecek. Böylece, toplam ödeme miktarı 18 bin TL'ye ulaşacak.