Emekli maaş ve ikramiyeler ödenmeye başlandı: Bayram ikramiyesi ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceğini duyurdu. Bu kapsamda, emekli maaş ve bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi doğrultunda 17 Haziran itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Bakanlık, 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı duyurmuştu.
Bakanlığın açıklaması sonrası Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödemeleri için şu ifadelere yer verildi:
- 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladı
- Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri ayın 18’de,
- Ödeme günü 21 ve 22 Haziran olanların ödemeleri ayın 19'unda,
- Ödeme günü 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde,
- Ödeme günü 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞ ÖDEMESİ
- 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak.