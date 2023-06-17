Emekli maaş ve ikramiyeler ödenmeye başlandı: Bayram ikramiyesi ne kadar?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi doğrultunda 17 Haziran itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Bakanlık, 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı duyurmuştu.