Emekli Maaş Farklarının Ödeneceği Tarihler Belli Oldu mu? 4A, 4B SSK ve BağKur Emekli farkları Ne Zaman Yatacak
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası emekliler, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Peki emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışı içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş farkı ödemelerinin tarihleri netleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14.469 TL OLDU
2025 yılının Ocak-Temmuz dönemini kapsayan maaş düzenlemesi kapsamında, altı aylık enflasyon verileri baz alınarak emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseltilirken, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, maaşı 12.500 TL olan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş farklarının hesaplara yatırılması için harekete geçti. Ocak ayında maaşlarını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam farklarını Şubat ayında alacak.
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, fark ödemeleri 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ocak ayına ait 1.969 TL’lik fark ödemesinin, şubat maaşı ile birlikte ödenmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
SSK (4A) Emekli Maaş Ödeme Günleri:
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Şubat
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Şubat
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaş Ödeme Günleri:
Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Şubat
Tahsis numarasının son iki hanesi 3 ve 1 olanlar: 26 Şubat
Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Şubat
Tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar: 28 Şubat
MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI ÖDENDİ
Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldığı için ocak maaşlarına zam yansıtılmamıştı. Bu kapsamda, 2,5 milyon memur emeklisine yüzde 11,54 oranındaki fark ödemeleri yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ve harp/vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri 24 Ocak’ta hesaplara yatırıldı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Şubat ayında yapılacak fark ödemeleri ile birlikte, maaşlardaki zamlı dönem resmen başlamış olacak.