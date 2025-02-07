Emekli Maaş Farklarının Ödeneceği Tarihler Belli Oldu mu? 4A, 4B SSK ve BağKur Emekli farkları Ne Zaman Yatacak

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaş Ödeme Günleri:

Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar: 25 Şubat

Tahsis numarasının son iki hanesi 3 ve 1 olanlar: 26 Şubat

Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar: 27 Şubat

Tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar: 28 Şubat