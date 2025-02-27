Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek'

HEPSİ AYNI PARAYI ALACAK

En düşük tamamlanan emekli aylığı uygulaması ile gerçek emekli maaşlarının gizlendiğini kaydeden uzman isim, “Asgari ücretle brüt 26.000TL ile çalışan ile bürüt 65.000TL’ye kadar çalışanlar ay­nı emekli aylığını yeni en altta hazine des­teği ile belirlenen en düşük emekli aylığını alacaklar. Asgari ücretin üç, dört katı ile ça­lışanlarda iki üç bin lira daha fazla alacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.