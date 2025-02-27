Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarının sistem ile gerçekte farklı olduğunu dile getirerek, ‘Gerçek maaşlar gizleniyor, sistem değişmezse sorun büyüyecek’ dedi. Yüksek prim ödeyen çalışanların mağdur olduğunu, asgari ücretli ile 65 bin TL maaş alanların aynı emekli maaşını alabileceklerini belirtti. Emekli aylıklarının güncellenmesi gerektiğini söyleyen uzman isim intibak çağrısı da yaptı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Emekli maaşları ile ilgili tartışmalar sürerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarındaki düşüşü gözler önüne seren verileri tek tek açıkladı. ‘Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım’ diye merak edenler için ses getirecek bir yorumda bulundu.
MAAŞLARA SADECE 300 TL EK GETİRECEK
Erdursun, e-Devlet’te görünen emekli maaş bilgisinin Hazine desteği ile tamamlanan en düşük emekli aylığını gösterdiğini ifade etti. Özellikle son yıllarda yüksek maaşlı bir işe geçen çalışanların beklentilerinin karşılanmadığını belirtti. ‘Geçmişte asgari ücret veya düşük bir Prime Esas Kazanç (PEK) ile SGK’ya bildirdiyseniz ancak son yıllarda asgari ücretin 4 katı yani 104 bin 22 TL gibi rakamlarla çalışmaya başladıysanız bu durum emekli maaşınızda 300-350 TL civarında bir artış sağlar” dedi.
“Bu nedenle ‘çalışmalarımın, ödenen primlerimin emekli aylığıma katkısı olmuyor’ diyenler var. Aslında oluyor ama siz olmuyor olarak görüyorsunuz, çünkü gerçek emekli aylığınız tamamlanan aylığın altında kaldığı sürece siz sistemde hazine destekli tamamlanan en düşük emekli aylığını görüyorsunuz” ifadelerini kullanan Erdursun, maaş sorununun daha da büyüyeceğini kaydetti.
HEPSİ AYNI PARAYI ALACAK
En düşük tamamlanan emekli aylığı uygulaması ile gerçek emekli maaşlarının gizlendiğini kaydeden uzman isim, “Asgari ücretle brüt 26.000TL ile çalışan ile bürüt 65.000TL’ye kadar çalışanlar aynı emekli aylığını yeni en altta hazine desteği ile belirlenen en düşük emekli aylığını alacaklar. Asgari ücretin üç, dört katı ile çalışanlarda iki üç bin lira daha fazla alacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.
İNTİBAK YASASI ÇAĞRISI
2000 yılına kadar emekli olanlar için intibak yasası çıkarıldığını ancak bu yasaya yeniden ihtiyaç duyulduğunu belirten Özgür Erdursun, “Aksi halde sistemde gerçek emekli aylığını göremeyenlerin sayısı daha da artacak” dedi.