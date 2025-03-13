Emekli de Yatırımcı da O İlimize Gözünü Dikti! Peş Peşe Konut ve Arsa Alıyorlar: Uzmanlar ‘Büyük Sıçrama Olacak’ Dedi
Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle birlikte birçok kalem her geçen gün zamlanmaya devam ediyor. Yüksek enflasyonun etkilediği konut ve kira fiyatları da vatandaşları özellikle İstanbul’dan uzaklaştırmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda İstanbul’da hızla yükselen konut fiyatları, yatırımcıları ve sakin bir yaşam arayanları daha ekonomik ve İstanbul’a yakın illere yönlendirdi. Pandemi sonrası değişen yaşam tercihleri ve yaşanan ekonomik dalgalanmalar, büyük şehirlerde konut piyasasını adeta yarışa dönüştürdü. Bu süreçte, Düzce emlak piyasasında hareketlilik yaşanan illerden biri olarak öne çıktı.
DÜZCE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Emlak sektörüne göre, Düzce’deki konut satışlarında son aylarda ciddi bir artış yaşandı. Özellikle yatırımcılar, bölgedeki arsa ve konutlara yönelerek gayrimenkul piyasasını canlandırdı. Şehirde yeni projeler hız kazanırken, Düzce’nin cazibesini artıran bazı faktörler dikkat çekiyor:
Büyükşehirlere Yakınlık: Düzce, İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ulaşım avantajı sağlıyor. Hem iş hem de sosyal yaşam açısından büyükşehirlerde çalışıp daha sakin bir yerde yaşamak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.
Uygun Konut Fiyatları: İstanbul’a kıyasla daha uygun fiyatlı konut seçenekleri, yatırımcılar ve bireysel alıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.
Düşük Yaşam Maliyeti: Düzce’de gıda, ulaşım ve genel yaşam maliyetleri, büyükşehirlere göre çok daha ekonomik.
DÜZCE’NİN GELECEĞİ PARLAK
Uzmanlara göre, Düzce’deki bu konut hareketliliği doğru yönetilirse, şehir hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir sıçrama yapabilir. Yatırımcılar için gelecek vaat eden bölgelerden biri olarak görülen Düzce, uygun fiyatları ve büyükşehirlere yakınlığıyla önümüzdeki yıllarda daha fazla ilgi çekmeye devam edecek.