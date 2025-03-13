Emekli de Yatırımcı da O İlimize Gözünü Dikti! Peş Peşe Konut ve Arsa Alıyorlar: Uzmanlar ‘Büyük Sıçrama Olacak’ Dedi

DÜZCE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Emlak sektörüne göre, Düzce’deki konut satışlarında son aylarda ciddi bir artış yaşandı. Özellikle yatırımcılar, bölgedeki arsa ve konutlara yönelerek gayrimenkul piyasasını canlandırdı. Şehirde yeni projeler hız kazanırken, Düzce’nin cazibesini artıran bazı faktörler dikkat çekiyor:

Büyükşehirlere Yakınlık: Düzce, İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla ulaşım avantajı sağlıyor. Hem iş hem de sosyal yaşam açısından büyükşehirlerde çalışıp daha sakin bir yerde yaşamak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

Uygun Konut Fiyatları: İstanbul’a kıyasla daha uygun fiyatlı konut seçenekleri, yatırımcılar ve bireysel alıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Düşük Yaşam Maliyeti: Düzce’de gıda, ulaşım ve genel yaşam maliyetleri, büyükşehirlere göre çok daha ekonomik.