Emekli bayram ikramiyesine bir zam daha geliyor
Kurban Bayramı öncesi EYT’liler de dahil bayram ikramiyesi bekleyenler için 2.000 TL’lik rakamın 3.000 TL’ye yükseltilmesi söz konusu.
TBMM’de yeni yasama dönemi dün resmen başladı. Yeni kabinenin ve milletvekilleri ilk mesailerinden birini emekliye zam için yapacak. Gelecek ay açıklanacak Temmuz zammı öncesi ‘Emekli zammı ne kadar olacak?’ sorusu daha da önem kazanırken, şimdi tüm gözler 5 Haziran’da açıklanacak ve 5 aylık zam oranını netleştirecek Mayıs ayı enflasyonuna çevrildi.
Temmuz ayının başında ise 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için maaş zamları belli olacak.
KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARI EMEKLİYE ZAMDA REFERANS OLACAK
SGK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç doğrudan 6 enflasyon kadar zammı cebine koyacak. Memur emeklisi maaşları ise enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile artacak. Refah payı ise hem oranları hem de emekli maaşlarının tümünü yukarı çekecek.
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor. Ancak refah payı baz alındığında yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı maaş zammında masada yer alacak.