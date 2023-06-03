Emekli bayram ikramiyesine bir zam daha geliyor

TBMM’de yeni yasama dönemi dün resmen başladı. Yeni kabinenin ve milletvekilleri ilk mesailerinden birini emekliye zam için yapacak. Gelecek ay açıklanacak Temmuz zammı öncesi ‘Emekli zammı ne kadar olacak?’ sorusu daha da önem kazanırken, şimdi tüm gözler 5 Haziran’da açıklanacak ve 5 aylık zam oranını netleştirecek Mayıs ayı enflasyonuna çevrildi.