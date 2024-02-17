Emekli bayram ikramiyesinde yeni iddia: Artış yapılacak mı?
Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkarılmasının ardından yeni bir iddiada bulundu. Çelik, emekli bayram ikramiyesinin artırılacağını öne sürdü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesine ilişkin konuştu.
Erdoğan, "Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.
GÖZLER TBMM'DE
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emekli bayram ikramiyesi tutarı da artırılacak.
TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILACAK MI?
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'nin üzerinde olacağını iddia etti.
Çelik, "Şu 22 yılda birazcık "AKP Dili ve Edebiyatı" öğrendiysem 3.000 lira olarak açıklanan emekli bayram ikramiyesi seçim öncesi en az 4.000 liraya çıkar. 'Yüzde 100 artırdık' diye yeni bir 'müjde' verirler" dedi.
"Daha önce çok çarklarını gördük" diyen Çelik, yaşananları şöyle sıraladı:
"- Önce taşeron işçiliği teşvik ettiler. Sonra gelen tepki üzerine önemli bir bölümünü kadroya aldılar (2018),
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için "seçim kaybetsek de olmaz" dediler. Sonra seçime bir-iki ay kala EYT yasasını çıkardılar (2023),
- "5 bin TL emekli ikramiyesi çalışan emeklilere verilmeyecek" dediler. Ardından birkaç hafta sonra çark ettiler (2023),
- İşçi ve esnaf emeklilerine önce yüzde 42,6 zam dediler. Sonra tepki üzerine yüzde 49,25 yaptılar (2024)."
"3 BİN TL'Yİ ARTIRACAKLAR"
"Sandık sen nelere kadirsin" diyen Çelik, "31 Mart'ta sandık var! 3 bin TL'yi artıracaklar. Mecbur" ifadelerine yer verdi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekliye, ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında ise bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.