Emekli bayram ikramiyesinde son rakamlar ortaya çıktı: Ödeme takvimi netleşti!
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yaklaşıyor, emekliler de her iki bayramda ödenecek ikramiyelere ne kadar artış geleceğini düşünmeye başladı. Erken seçim kararı alındığı takdirde seçimden hemen önce emekli ikramiyeleri ödenecek.
Bütün emeklilere memur maaşlarıyla birlikte yüzde 30 zammın ardından, yakın gelecek için başka bir ödeme merak konusu oldu. Emeklilere bayram ikramiyeleri için şimdiden bu kesim için de konuşulmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Nisan-24 Nisan günleri arasında. Ve bayrama iki buçuk ay kala ikramiye konusu şimdiden gelmeye başladı.
2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan emekli maaş zammının ardından ikramiyelere ne kadar zam gelecek sorusu belirdi. Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok. Yani bayram ikramiyesi ödenmeyebilir.
Ancak emeklilere 2018 yılından beri bayramlardan önce emekli ikramiyesi ödeniyor. Geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere bin 100 lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.
Eğer emekli maaşlarına yapılan zam bayram ikramiyelerinde de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek. Kurban bayramı ile birlikte bu tutar 2 bin 860 liraya çıkacak. Bu tutar konusunda emeklileri umutlandıran olası bir takvim söz konusu.