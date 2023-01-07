Emekli bayram ikramiyesinde son rakamlar ortaya çıktı: Ödeme takvimi netleşti!

Bütün emeklilere memur maaşlarıyla birlikte yüzde 30 zammın ardından, yakın gelecek için başka bir ödeme merak konusu oldu. Emeklilere bayram ikramiyeleri için şimdiden bu kesim için de konuşulmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Nisan-24 Nisan günleri arasında. Ve bayrama iki buçuk ay kala ikramiye konusu şimdiden gelmeye başladı.