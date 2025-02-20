Emekli Bayram İkramiyesi Miktarı Belli Oluyor: Özgür Erdursun Rakamları Açıkladı
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyeleri ve bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaş artışları ve çalışma hayatına dair öngörüleriyle tanınan Erdursun, bankaların bu yıl emeklilere vereceği promosyon tutarlarının artacağına dikkat çekti ve tahmini rakamlarını paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Erdursun, katıldığı televizyon programında, bankaların üç yılda bir gerçekleştirdiği promosyonların bu yıl yükselmesini beklediğini belirtti. Ayrıca, bankaların nakit promosyonlarının yanı sıra faizsiz kredi de sunduğunu hatırlatarak, emeklilere internet üzerinden araştırma yapmaları gerektiğini tavsiye etti.
BANKALAR PROMOSYONU ARTIRACAK
Özgür Erdursun’un açıklamalarına göre, bankalar, emekli aylığını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden kişilere nakit promosyonlar veriyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı veren emeklilere ek avantajlar sunuluyor. Faizsiz kredi seçenekleri ise 20 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.
Özgür Erdursun, geçen yıl promosyon almış emeklilerin bu yıl tekrar promosyon alamayacaklarını, ancak bankalarını değiştirenlerin de bu fırsattan yararlanamayacaklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bankalarla yaptığı anlaşmalar sonucunda, promosyon tutarlarının 25 bin ila 30 bin TL arasında olacağı öngörülüyor. Emekliler, bankaların internet siteleri üzerinden hangi bankaların ne kadar promosyon verdiğini ve ilave faizsiz kredi imkânlarını öğrenebilirler.
BAYRAM İKRAMİYESİ VE ZAM BEKLENTİSİ
Erdursun, bayram ikramiyesi konusunda da önemli bilgiler verdi. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin bu yıl mart ayında belli olacağı tahmin ediliyor. Bayram ikramiyesinde yapılacak zam oranına göre, emekliler farklı tutarlarda ikramiye alacaklar. Yüzde 15,75’lik bir artışla bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL’ye çıkacak. Eğer zam oranı yüzde 50 olursa, emeklilerin alacağı ikramiye 4 bin 500 TL’ye yükselecek. Yüzde 100’lük bir artış durumunda ise bu rakam 6 bin TL’ye ulaşacak.
Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 TL olarak belirlenmişti ve geçen yıl bu tutar 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.