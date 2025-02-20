Emekli Bayram İkramiyesi Miktarı Belli Oluyor: Özgür Erdursun Rakamları Açıkladı

BAYRAM İKRAMİYESİ VE ZAM BEKLENTİSİ

Erdursun, bayram ikramiyesi konusunda da önemli bilgiler verdi. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin bu yıl mart ayında belli olacağı tahmin ediliyor. Bayram ikramiyesinde yapılacak zam oranına göre, emekliler farklı tutarlarda ikramiye alacaklar. Yüzde 15,75’lik bir artışla bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL’ye çıkacak. Eğer zam oranı yüzde 50 olursa, emeklilerin alacağı ikramiye 4 bin 500 TL’ye yükselecek. Yüzde 100’lük bir artış durumunda ise bu rakam 6 bin TL’ye ulaşacak.