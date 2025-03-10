EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak, Ayın Kaçında Hesaplara Geçecek, Bayramdan Önce Verilecek mi?
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda alacakları ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediliyordu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya yükseltildiğini duyurmasının ardından milyonlarca emekli, "Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?", "Ayın Kaçında Hesaplara Geçecek?", "Bayramdan Önce Verilecek mi?" sorularını araştırmaya başladı. İşte Ramazan Bayramı'nda emekliye zamlı bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşlarına ocak ayında yapılan zamların ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrilmişti. Uzmanlar, ikramiyelerin artırılabileceği yönünde tahminlerde bulunurken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’den beklenen açıklama geldi. Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 2025 emekli bayram ikramiyesinin belli olmasının ardından milyonlarca emekli, "Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?", "Ayın Kaçında Hesaplara Geçecek?", "Bayramdan Önce Verilecek mi?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte emeklinin zamlı bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU
Güler, "Emeklilerimize yönelik bayram ikramiyesi tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bütçe dengeleri gözetilerek hazırlandı" ifadelerini kullandı. İkramiyedeki bu artışın yaklaşık 16 milyon emekliyi kapsadığı belirtilirken, toplam maliyetin 37 milyar liraya ulaştığı açıklandı.
KANUN MECLİS'E SUNULDU
Bayram ikramiyesi artışını içeren düzenleme, AKP tarafından hazırlanan 18 maddelik yasa teklifiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Teklif, emekli ikramiyelerinin artırılmasının yanı sıra doğum yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeriyor. Öte yandan, Ramazan Bayramı’nda ikramiye alabilmek için emeklilik dilekçesinin şubat ayı sonuna kadar, Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilmek için ise mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gerektiği belirtildi.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. 2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.