EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak, Ayın Kaçında Hesaplara Geçecek, Bayramdan Önce Verilecek mi?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

Güler, "Emeklilerimize yönelik bayram ikramiyesi tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bütçe dengeleri gözetilerek hazırlandı" ifadelerini kullandı. İkramiyedeki bu artışın yaklaşık 16 milyon emekliyi kapsadığı belirtilirken, toplam maliyetin 37 milyar liraya ulaştığı açıklandı.