Ramazan Bayramı'nda Emekliye Yatacak İkramiye Şimdiden Belli Oldu: İşte Yapılacak Zam Oranı
Mart ayında başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yatacak bayram ikramiyeleri şimdiden belli oldu. İşte bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı...
Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75 oranında, memur emeklisine ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya yükseldi. Emekliler, maaşlarına yapılan zamda umduğunu bulamayınca bu kez gözlerini emekli bayram ikramiyelerine çevirdi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gündemi, bayram ikramiyeleri oldu. 2024'te yapılan yüzde 50'lik zammın ardından, emekliler bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor.
2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla emeklilerin bayram ikramiyesi 3.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu, emekliler için önemli bir destek olmuştu. Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, uzmanlar 2025 yılında bayram ikramiyesinde 500 TL'lik bir artışla, rakamın 3.500 TL'ye çıkabileceğini öngörüyor. Ancak emekliler, enflasyonun etkisiyle alım güçlerinin düştüğünü belirterek, bayram ikramiyesinde daha yüksek bir artış bekliyor.
İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ YATACAK
Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, emeklilerin bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılıyordu. Bu yıl da benzer bir durumun yaşanması bekleniyor. Yani, 30 Mart 2025'te başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, emekliler ikramiyelerini hesaplarında görecek.