Ramazan Bayramı'nda Emekliye Yatacak İkramiye Şimdiden Belli Oldu: İşte Yapılacak Zam Oranı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75 oranında, memur emeklisine ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya yükseldi. Emekliler, maaşlarına yapılan zamda umduğunu bulamayınca bu kez gözlerini emekli bayram ikramiyelerine çevirdi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gündemi, bayram ikramiyeleri oldu. 2024'te yapılan yüzde 50'lik zammın ardından, emekliler bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor.