Emekli Bayram İkramiyelerine Zam Geliyor: Artık Bu Rakam Hesaplara Yatacak

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM

İddiaya göre, iktidarın emeklilere bu yıl sadece 500 lira zam yapma planı olduğu öne sürüldü. Böylelikle bayram ikramiyeleri 3 bin 500 TL olacak. Bu durum, emeklilerin alım gücünü daha da düşürecek ve bayram sevincini gölgede bırakacak gibi görünüyor.

Ekonomi yönetimi, yüksek enflasyonla mücadele etmek için sıkı para politikalarını sürdürürken, aynı zamanda mali disiplini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle, emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi bayram ikramiyelerinde de sınırlı artışlara gidilmesi tercih ediliyor.