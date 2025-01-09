Emekli Bayram İkramiyelerine Zam Geliyor: Artık Bu Rakam Hesaplara Yatacak
Emekli maaşlarının belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin bayram ikramiyelerine de zam geliyor. Ancak yüksek enflasyonla mücadele etmek için sıkı para politikaları kapsamında emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi bayram ikramiyelerinde de sınırlı artışa gidilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon karşısında emekli ve memurların alım gücünün önemli ölçüde eridiği Türkiye'de, bayram ikramiyeleri de gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. İktidarın sıkı para politikaları doğrultusunda yaptığı ücret düzenlemeleri, emeklilerin cebini daha da zorlarken, bayram ikramiyelerinde de beklenenden düşük bir artış yaşanabileceği iddia ediliyor.
İKRAMİYELER 3 YIL BOYUNCA SABİT KALMIŞTI
2018 yılında ilk kez bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, yüksek enflasyon karşısında üç yıl boyunca sabit kalmıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 3 bin liraya yükseltilen ikramiye, günümüz koşullarında büyükbaş bir kurban almak için bile yeterli olmuyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM
İddiaya göre, iktidarın emeklilere bu yıl sadece 500 lira zam yapma planı olduğu öne sürüldü. Böylelikle bayram ikramiyeleri 3 bin 500 TL olacak. Bu durum, emeklilerin alım gücünü daha da düşürecek ve bayram sevincini gölgede bırakacak gibi görünüyor.
Ekonomi yönetimi, yüksek enflasyonla mücadele etmek için sıkı para politikalarını sürdürürken, aynı zamanda mali disiplini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle, emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi bayram ikramiyelerinde de sınırlı artışlara gidilmesi tercih ediliyor.
Emekliler, yüksek enflasyon karşısında alım güçlerinin hızla eridiğini ve bayram ikramiyelerinin bu durumu düzeltmeye yetmediğini belirtiyor. Daha yüksek bir zam bekleyen emekliler, iktidardan destek bekliyor.