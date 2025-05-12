Emekli Bayram İkramiyeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Artış Yapılacak mı? İşte Tüm Detaylar...

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndan normal emeklilik nedeniyle maaş alan emekliler, bayram ikramiyesi olarak 4.000 TL tutarındaki ödemeyi tam olarak alacak. Ancak, bu ödeme farklı hak sahiplerine oransal olarak yapılacak.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesine göre ödeme alacak. Ayrıca, dul-yetim ve diğer hak sahiplerine de ilgili kanunlar çerçevesinde hisse oranında ödeme yapılacak. Örneğin, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna 4.000 TL'lik ikramiyeden sadece 1.000 TL verilecekken, yüzde 50 oranında dul maaşı alan eşe 2.000 TL ödenecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalıların vefat etmesi durumunda, hak sahiplerine ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik derecesine bağlı olarak belirlenecek.