Emekli Bayram İkramiyeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Artış Yapılacak mı? İşte Tüm Detaylar...
31 Mayıs’a kadar SGK’ya emeklilik dilekçesini ileten sigortalılar, bayram ikramiyesini almaya hak kazanacaklar. Emekli bayram ikramiyesine artış yapılacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Peki, bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında emeklilerin en büyük kazanımlarından biri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyesi oldu. Başlangıçta 1.000 TL olarak belirlenen bu ödeme, enflasyon oranlarına bağlı olarak her yıl güncellenmeden sabit bırakılmıştı. Ancak 2021 yılında ilk kez yüzde 10’luk bir artışla 1.100 TL’ye, 2023 yılında ise 2.000 TL’ye çıkarıldı.
2024 yılına geldiğimizde, bayram ikramiyesi yüzde 50’lik bir artışla 3.000 TL'ye yükseldi ve geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 4.000 TL olarak belirlendi.
Peki bu yıl bayram ikramiyelerinde bir artış söz konusu olacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu soruyu yanıtladı.
Karakaş, "Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım da emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır." ifadelerini kullandı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
31 Mayıs’a kadar SGK’ya emeklilik dilekçesini ileten sigortalılar, bayram ikramiyesini almaya hak kazanacaklar. Ancak, bu ödemeler tüm emeklilere aynı oranda yapılmayacak; hak sahiplerinin ikramiyeleri, kendi oranlarına göre belirlenecek.
SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndan normal emeklilik nedeniyle maaş alan emekliler, bayram ikramiyesi olarak 4.000 TL tutarındaki ödemeyi tam olarak alacak. Ancak, bu ödeme farklı hak sahiplerine oransal olarak yapılacak.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesine göre ödeme alacak. Ayrıca, dul-yetim ve diğer hak sahiplerine de ilgili kanunlar çerçevesinde hisse oranında ödeme yapılacak. Örneğin, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna 4.000 TL'lik ikramiyeden sadece 1.000 TL verilecekken, yüzde 50 oranında dul maaşı alan eşe 2.000 TL ödenecektir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalıların vefat etmesi durumunda, hak sahiplerine ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik derecesine bağlı olarak belirlenecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Karakaş, "Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini söyleyebiliriz. Buna göre mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk günlerinden itibaren başta SSK kapsamında gelir/aylık alanlar olmak üzere Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara emeklilik tahsis numarasına göre ödenmesi söz konusu olabilir." diye yazdı.