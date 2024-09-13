Emekli Aylığına Bir Ayar Daha: En Düşük Olacağı Rakam Belli Oldu

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

EN DÜŞÜK MAAŞ BELLİ OLDU

"Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL’ye %13,45 zam farkı olan 1.681 TL’nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum."