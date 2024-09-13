Emekli Aylığına Bir Ayar Daha: En Düşük Olacağı Rakam Belli Oldu
Türkiye'de enflasyonun yükselişi, emekli maaşlarına yapılacak zamları doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor.
Kaynak: Milliyet
Son veriler ışığında emekli maaşlarına yapılacak artış merakla beklenirken, ekonomi uzmanları önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarının seyrine göre zam miktarlarının belirleneceğini ifade ediyor. Beklentilere göre, emekli maaşlarına yapılacak zamların yüzde 15 ile yüzde 20 arasında olacağı öngörülüyor.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2024 yılı Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen yüzde 41,5’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, emeklilere yüzde 13,45 oranında zam farkı yapılacağını belirtti. Bu farkın, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarıyla birleşerek emekli maaşlarına yansıyacağını ifade eden Yılmaz, önemli bir artış beklentisini paylaştı.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
EN DÜŞÜK MAAŞ BELLİ OLDU
"Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL’ye %13,45 zam farkı olan 1.681 TL’nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum."