Elon Musk’tan ‘Akıllı Tesla’ Projesi: Teknoloji Dünyasında Taşlar Yerinden Oynayacak
Elon Musk, teknoloji dünyasını sarsacak yeni bir projeyle gündemde. Tesla markasıyla özdeşleşecek olan yeni akıllı telefonun piyasaya sürüleceği tarihi de belli oldu. Peki, bu telefonun öne çıkan özellikleri neler olacak?
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla telefonunun en dikkat çeken özelliklerinden biri, dünyanın her yerinde ücretsiz internet sunacak olması. Starlink uydu ağı sayesinde kullanıcılar, internet bağlantısı için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmayacak.
GÜNEŞ ENERJİSİYLE ŞARJ İMKANI
Cihaz, çevre dostu teknolojilerle donatılmış. Telefon, güneş ışığını enerjiye dönüştürerek şarj olabiliyor. Örneğin, bir parkta cihazınızı masanın üzerine koyduğunuz anda şarj işlemi otomatik olarak başlayacak.
RUH HALİNE GÖRE DEĞİŞEN TASARIM
Tesla telefonunun bir diğer yenilikçi özelliği ise kullanıcıların ruh haline göre renk değiştiren bir tasarıma sahip olması. Söz konusu yeni özellikle Tesla'nın cihazı daha özelleştirilmiş bir şekilde kullanıcısıyla buluşacak.
APPLE’A BÜYÜK RAKİP
Yaklaşık 600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Tesla telefonunun, Amerika’da Apple gibi dev markaların liderliğine meydan okuyabileceği konuşuluyor. Özellikle ücretsiz internet ve çevre dostu şarj gibi özellikler, Tesla telefonunu bir adım öne çıkaracak gibi görünüyor.
NET TARİH VERİLDİ
Elon Musk’ın bu yeni projesi, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeye aday görünüyor. Tesla logolu bu telefon, mobil cihaz sektöründe ezber bozan bir yenilik olarak raflardaki yerini alacak.