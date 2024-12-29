Elon Musk’tan ‘Akıllı Tesla’ Projesi: Teknoloji Dünyasında Taşlar Yerinden Oynayacak

APPLE’A BÜYÜK RAKİP

Yaklaşık 600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Tesla telefonunun, Amerika’da Apple gibi dev markaların liderliğine meydan okuyabileceği konuşuluyor. Özellikle ücretsiz internet ve çevre dostu şarj gibi özellikler, Tesla telefonunu bir adım öne çıkaracak gibi görünüyor.

NET TARİH VERİLDİ

Elon Musk’ın bu yeni projesi, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeye aday görünüyor. Tesla logolu bu telefon, mobil cihaz sektöründe ezber bozan bir yenilik olarak raflardaki yerini alacak.