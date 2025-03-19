Elon Musk Dolarları Peş Peşe Saydı: Dev Şirketi Tek Kalemde Satın Aldı

YENİ MODELLER GELİŞTİRİYOR

xAI'ın Hotshot’ı satın alması, Musk'ın video üretim modelleri geliştirmeyi planladığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Bu modeller, OpenAI'ın Sora’sı, Google’ın Veo 2’si, ByteDance’in Goku’su ve Runway gibi diğer rakiplerle rekabet edebilir. Musk, daha önce xAI’ın video üretim modelleri geliştirdiğini ve bu modellerin Grok sohbet platformuna entegre edileceğini ima etmişti. Ocak ayında düzenlenen bir canlı yayında Musk, "Grok Video" modelinin birkaç ay içinde piyasaya sürülmesini beklediğini belirtmişti.