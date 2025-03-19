Elon Musk Dolarları Peş Peşe Saydı: Dev Şirketi Tek Kalemde Satın Aldı
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, OpenAI’ın Sora’sı gibi yapay zeka destekli video oluşturma araçları üzerinde çalışan girişim olan Hotshot'ı satın aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka destekli video üretim araçları geliştiren Hotshot isimli girişimi satın aldı. Söz konusu satın alma, Hotshot’ın CEO’su ve kurucu ortağı Aakash Sastry tarafından X platformu üzerinden duyuruldu. xAI, bu sayede Grok sohbet robotuna video üretim yetenekleri ekleyebilir veya firma video odaklı ayrı bir model geliştirebilir.
GROK İÇİN VİDEO DÖNEMİ BAŞLADI
Sastry, geçtiğimiz iki yıl boyunca, küçük bir ekip olarak üç video temel modelini geliştirdiklerini belirtti: Hotshot-XL, Hotshot Act One ve Hotshot. San Francisco merkezli olan Hotshot, Aakash Sastry ve John Mullan tarafından birkaç yıl önce kuruldu. Başlangıçta, yapay zeka destekli görsel oluşturma ve düzenleme araçları üzerine yoğunlaşan şirket, zamanla metin tabanlı video oluşturma modellerine odaklandı.
YENİ MODELLER GELİŞTİRİYOR
xAI'ın Hotshot’ı satın alması, Musk'ın video üretim modelleri geliştirmeyi planladığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Bu modeller, OpenAI'ın Sora’sı, Google’ın Veo 2’si, ByteDance’in Goku’su ve Runway gibi diğer rakiplerle rekabet edebilir. Musk, daha önce xAI’ın video üretim modelleri geliştirdiğini ve bu modellerin Grok sohbet platformuna entegre edileceğini ima etmişti. Ocak ayında düzenlenen bir canlı yayında Musk, "Grok Video" modelinin birkaç ay içinde piyasaya sürülmesini beklediğini belirtmişti.