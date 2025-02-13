Elini Direksiyondan Çeken Yandı! Gözünün Yaşına Bakmadan 45 Bin Lira Cezası Kesiliyor
Yollarda sürücüler arasında selamlaşma veya teşekkür amacıyla yapılan hareketler, bazı ülkelerde cezasızken,kimi ülkelerde ise ciddi para cezalarına yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Araç sürücülerinin, kendilerinin ve karşısındakinin hayatı için bazı kurallara uyması büyük önem taşıyor. Bu kurallar ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Özellikle İngiltere’de direksiyon başında elini kaldırarak selam vermek veya teşekkür etmek sürücülere pahalıya mal olabiliyor.
ELİNİ DİREKSİYONDAN ÇEKEN CEZA YİYOR
İngiliz trafik yasalarına göre, sürücülerin ellerinin direksiyonda olması gerekiyor. Eğer bir sürücü bu kurala uymayıp elini direksiyondan ayırırsa, 100 ila 200 sterlin (yaklaşık 9 bin TL) arasında para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.
45 BİN LİRA CEZA ÖDÜYOR
Daha da önemlisi, eğer bu hareket bir kazaya sebep olursa veya trafikte tehlikeye yol açarsa, ceza miktarı 1.000 sterline (yaklaşık 45 bin TL) kadar çıkabiliyor. Yetkililer, en ufak bir dikkatsizliğin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, sürücülerin tam konsantrasyonla araç kullanmaları gerektiğini vurguluyor.
Özellikle yurt dışında araç kullanacak sürücülerin, gittikleri ülkenin trafik kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Aksi halde farkında olmadan yapılan küçük bir jest, büyük cezalarla sonuçlanabiliyor.