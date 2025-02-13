Elini Direksiyondan Çeken Yandı! Gözünün Yaşına Bakmadan 45 Bin Lira Cezası Kesiliyor

45 BİN LİRA CEZA ÖDÜYOR

Daha da önemlisi, eğer bu hareket bir kazaya sebep olursa veya trafikte tehlikeye yol açarsa, ceza miktarı 1.000 sterline (yaklaşık 45 bin TL) kadar çıkabiliyor. Yetkililer, en ufak bir dikkatsizliğin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, sürücülerin tam konsantrasyonla araç kullanmaları gerektiğini vurguluyor.

Özellikle yurt dışında araç kullanacak sürücülerin, gittikleri ülkenin trafik kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Aksi halde farkında olmadan yapılan küçük bir jest, büyük cezalarla sonuçlanabiliyor.