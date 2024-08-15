Elinde Olanlar Büyük Kaybedecek! Çok Sert Düşecek
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den milyonlarca yatırımcıyı yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Eğilmez yatırımcılara yaşanabilecek olası sert düşüşler karşısında hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı.
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, borsa ve konut piyasalarında yaşanabilecek olası sert düşüşler karşısında hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Eğilmez, bu durumun tüketim ve istihdam üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirdi ve mevcut tüketim odaklı büyüme politikalarının uzun vadede ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.
Eğilmez, ekonomik koşullardan dolayı gelecekte değer kazanacağını öngören kişilerin mal stoklamaya başladığını ifade etti. Ancak, faiz oranlarının enflasyon seviyesine çıkması durumunda borsa ve gayrimenkul fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Borsanın rekor seviyelere ulaşmasının ekonominin iyileştiği anlamına gelmediğini vurgulayan Eğilmez, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
HAZIRLIKLI OLUN
Eğilmez, borsa ve konut sektöründeki geleceğe dair projeksiyonlarını ele alırken, faiz oranlarının enflasyon seviyesine yükselmesi durumunda ciddi bir değer kaybının yaşanabileceğini belirtti. Bu senaryo hakkında yatırımcıları uyararak, olası çöküşlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.
Eğilmez, yazısında şunları söylemişti:
"Bu zorlama ekonomi politikası şimdilik tüketim ağırlıklı büyümeye ve istihdama destek sağlıyor gibi görünse de, başta gayrimenkul ve borsa olmak üzere çeşitli alanlarda balonlar oluşmasına neden oluyor. 'Borsa rekorlara doymuyor, demek ki ekonomi iyi gidiyor' şeklindeki değerlendirmeler gerçekçi değil. Faizlerin enflasyon düzeyine çıkarılması gerektiğinde, rekor seviyelere ulaşan borsa hisse değerleri ve gayrimenkul fiyatları ciddi çöküşler yaşanabilir."
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NEYDİ?
Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde koruma kararı aldı. TCMB, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantının ardından faiz oranlarında değişiklik yapmadığını duyurdu.
Açıklamada, haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir zayıflama gözlemlendiği belirtilirken, temmuz ayında enflasyonda geçici bir artış yaşanabileceği ifade edildi. Bu artışın, para politikası dışında kalan yönetilen fiyatlar, vergi düzenlemeleri ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmelerden kaynaklanabileceği vurgulandı.
YENİDEN GÜNDEM OLDU
Piyasaların güncel durumu ise merak konusu olurken, eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez’in yazısı yeniden gündeme geldi. Eğilmez, tüketimi teşvik eden politikaların uzun vadede borsa ve konut piyasalarında ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.