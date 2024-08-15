Elinde Olanlar Büyük Kaybedecek! Çok Sert Düşecek

Eğilmez, yazısında şunları söylemişti:

"Bu zorlama ekonomi politikası şimdilik tüketim ağırlıklı büyümeye ve istihdama destek sağlıyor gibi görünse de, başta gayrimenkul ve borsa olmak üzere çeşitli alanlarda balonlar oluşmasına neden oluyor. 'Borsa rekorlara doymuyor, demek ki ekonomi iyi gidiyor' şeklindeki değerlendirmeler gerçekçi değil. Faizlerin enflasyon düzeyine çıkarılması gerektiğinde, rekor seviyelere ulaşan borsa hisse değerleri ve gayrimenkul fiyatları ciddi çöküşler yaşanabilir."