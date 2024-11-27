Elektrikli Otomobilde Yeni Dönem: Fiyatlar Yüzde 50 Çakılacak
Otomobil almayı düşünenlerin tercihleri arasında yer alan elektrikli otomobiller, batarya değişim konusunda vatandaşları düşündürüyor. Araç alacakları ikilemde bırakan batarya değişim maliyetlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç almayı düşünenleri ve araç sahiplerini kararsızlık içinde bırakan batarya değişimlerindeki yüksek maliyet sorunu yakın zamanda tarihe karışacak. Yeni gelişmeyle birlikte, batarya değişim maliyetinin 2030 yılına kadar yüzde 50 gerilemesi bekleniyor.
Otomobil piyasasında rağbetlerde geri planda kalan elektrikli araçlar, batarya maliyetleri ve masraflar konusunda kullanıcıları endişelendiriyordu. Fakat söz konusu durumun 2030 yılına kadar büyük ölçüde düşeceği ve içten yanmalı motor masraflarının da altında kalacağı belirtiliyor.
BATARYA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Goldman Sachs tarafından yayımlanan son rapora bakıldığında, 2026 yılına kadar batarya ücretlerinin kWh başına 80 dolara gerilemesi bekleniyor. Bu oran, 2023 yılındaki fiyatların hemen hemen yarısına kadar düştüğünü gösteriyor.
Elektrikli araç batarya maliyetlerinde yaşanan düşüşün lityum iyon batarya kullanan birçok teknoloji projesi ve enerjide de büyük değişiklik yaratması bekleniyor. Fiyatlar, 2012 yılında kWh başına 400 dolar iken, 2024 yılında ise yaklaşık olarak 110 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Fiyatlarda yaşanan sert düşüşün elektrikli otomobiller ile benzinli otomobillerde fiyatların paralel hale gelmesinin mümkün olabileceği bekleniyor.
Ancak asıl gelişme, yaşanacak düşüşün ikinci el elektrikli araçlar ve batarya değişim maliyetleri üzerindeki etkisi.
BATARYA DEĞİŞİM FİYATLARI
Goldman Sachs tarafından hazırlanan rapora göre, 2030'daki tahmini paket fiyatı kWh başına 64 dolara gerileyecek. Ancak söz konusu rapora bakıldığında, diğer benzer şekilde hazırlanan raporlara göre daha yüksek bir tahminin olduğu görülüyor.
Bazı analist firmaları tarafından da hazırlanan verilere bakıldığında, kWh başına fiyatların 35 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürülüyor.
Bütün raporların ortalamasına bakıldığında ise 2030 yılı için tahminlerin kWh başına ortalama 50 dolar seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor denebilir.
BATARYALARIN KULLANIM GERÇEKTEN ÇOK KISA MI?
Elektrikli otomobiller için düşünülen kısa ömürlü olduğu düşüncesi doğru değil. Söz konusu düşüncenin aslında üretici firmalar tarafından verilen garantiden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Üreticilerin çoğu batarya paketinin ömrü için 8 yıl veya 120 bin kilometre garantisi veriyor. Ancak örneğin Tesla sahipleri genel olarak rahatlıkla 320 bin kilometreleri aşabiliyor. Hatta 4 batarya değişimi ve neredeyse 2 milyon kilometre yapan Model S örneği de var. Bu, uç bir örnek olsa da doğru kullanımda batarya ömrünün 8 yılı kolaylıkla aşabileceği de görülüyor.
BATARYA DEĞİŞİMİNİN ÇOĞU 9 YAŞ ÜZERİ ARAÇLARDA GEÇERLİ OLDU
300 binden fazla elektrikli araç veri tabanına sahip olan Recurrent'ın verilerine göre, tüm yıl ve modellerde elektrikli araç bataryalarının sadece yüzde 2,5'i değiştirilmiş durumda. Bu değişimlerin çoğu dokuz yıldan daha eski araçlarda gerçekleşti.