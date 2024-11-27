Elektrikli Otomobilde Yeni Dönem: Fiyatlar Yüzde 50 Çakılacak

BATARYA DEĞİŞİM FİYATLARI

Goldman Sachs tarafından hazırlanan rapora göre, 2030'daki tahmini paket fiyatı kWh başına 64 dolara gerileyecek. Ancak söz konusu rapora bakıldığında, diğer benzer şekilde hazırlanan raporlara göre daha yüksek bir tahminin olduğu görülüyor.

Bazı analist firmaları tarafından da hazırlanan verilere bakıldığında, kWh başına fiyatların 35 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürülüyor.

Bütün raporların ortalamasına bakıldığında ise 2030 yılı için tahminlerin kWh başına ortalama 50 dolar seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor denebilir.