Elektrikli Araçların Menzili Bu Şekilde Artırılabiliyor! O Detaya Dikkat

TAVAN RAFI ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA NE KADAR ETKİLİ?

Elektrikli araç bataryaları üzerine çalışan uzmanlar, bu durumun etkisini ortaya koymak için bir Volkswagen ID.4 modelini test etti. Araç, tavana monte bisiklet taşıyıcısıyla, arkaya monte bisiklet taşıyıcısıyla ve hiçbir taşıyıcı olmayacak şekilde üç farklı durumda test edildi, sonuçlar dikkat çekiciydi.

Normal kullanımda ID.4, saatte yaklaşık 75 mil (yaklaşık 120 km/s) hızla giderken kilovat saat (kWh) başına ortalama 3,5 mil (yaklaşık 5,6 km) yol kat edebiliyor.

Tavana monte bisiklet taşıyıcısı takıldığında bu değer 2,3 mil/kWh seviyesine kadar düşüyor. Bu da toplamda yaklaşık 92 mil (yaklaşık 148 km) menzil kaybı anlamına geliyor.