Elektrikli Araçların Menzili Bu Şekilde Artırılabiliyor! O Detaya Dikkat
Yaz ve bahar aylarında araçlarına bisiklet taşıyıcı veya tavan rafı takan sürücülere önemli bir uyarı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir araştırmaya göre, elektrikli otomobillerde tavan rafı kullanımı, menzil üzerinde ciddi bir düşüşe neden olabiliyor. Basit bir aksesuar değişikliği, tek şarjla yüz kilometreye varan fark yaratabiliyor.
TAVAN RAFI ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA NE KADAR ETKİLİ?
Elektrikli araç bataryaları üzerine çalışan uzmanlar, bu durumun etkisini ortaya koymak için bir Volkswagen ID.4 modelini test etti. Araç, tavana monte bisiklet taşıyıcısıyla, arkaya monte bisiklet taşıyıcısıyla ve hiçbir taşıyıcı olmayacak şekilde üç farklı durumda test edildi, sonuçlar dikkat çekiciydi.
Normal kullanımda ID.4, saatte yaklaşık 75 mil (yaklaşık 120 km/s) hızla giderken kilovat saat (kWh) başına ortalama 3,5 mil (yaklaşık 5,6 km) yol kat edebiliyor.
Tavana monte bisiklet taşıyıcısı takıldığında bu değer 2,3 mil/kWh seviyesine kadar düşüyor. Bu da toplamda yaklaşık 92 mil (yaklaşık 148 km) menzil kaybı anlamına geliyor.
ARKAYA MONTE RAFLAR DAHA AZ ETKİLİYOR
Aynı testte, arkaya monte edilen bisiklet raflarının menzili yalnızca kWh başına 3,2 mile düşürdüğü görüldü. Yani çatıya göre çok daha verimli bir seçenek olarak öne çıktı. Uzmanlar, bu tür taşıyıcıların hava direncini daha az artırdığı için yakıt tüketimi ve elektrikli menzil üzerinde daha hafif etki bıraktığını belirtiyor.
HAVA DİRENCİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Tavan rafı gibi üst kısımlara yerleştirilen yükler, aracın aerodinamiğini bozar ve hava direncini önemli ölçüde artırır. Hava direnci, hızla birlikte doğrusal değil üstel olarak artar. Örneğin hızınız iki katına çıktığında, hava direnci 4 katına çıkar.
Bu da enerji tüketiminin aynı oranda artmasına neden olur. Özellikle otoyol sürüşlerinde bu durum, elektrikli araç menzilini düşürebilir.
ARAÇ TEMİZLİĞİ VE HAFİFLİK YAKIT TÜKETİMİNDE BELİRLEYİCİ
Uzmanlar, sadece tavan rafı değil, araç içindeki gereksiz ağırlığın da menzil üzerinde etkili olduğunu vurguluyor. Birçok kişi aracında sürekli ihtiyaç duymadığı eşyaları taşıyor.
Bu nedenle, gereksiz eşyaları araçtan çıkarmak, toplam ağırlığı azaltarak hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de batarya ömrünü koruyor.