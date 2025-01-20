Elektrikli Araç Devi İflas Etti! Rekor Zarar Etti

TASFİYE SÜRECİ VE MÜŞTERİLERİN DURUMU

İflas başvurusunun ardından şirketin tasfiyesi, Delaware İflas Mütevelli Heyeti tarafından yönetilecek. Şirketin araçlarını satın almak için 100 dolar depozito yatıran müşterilerin paralarını geri alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Bazı müşterilere geri ödemelerin başladığı belirtilirken, kesin bir açıklama yapılmadı.

KAMU YATIRIMLARI DA RİSKTE

Oklahoma eyaleti, Canoo’ya 100 milyon dolarlık teşvik paketinin bir parçası olarak 1 milyon dolar yatırım yapmıştı. Ancak bu yatırımın geri dönüşü konusunda da belirsizlik sürüyor.