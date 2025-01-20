Elektrikli Araç Devi İflas Etti! Rekor Zarar Etti
Elektrikli araç sektöründe dikkat çeken girişimlerden biri olan Canoo, mali sorunlarını aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. 2022'den bu yana 900 milyon dolardan fazla zarar eden şirket, nakit sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
2017 yılında Evelozcity adıyla kurulan girişim, 2019’da Canoo ismini aldı ve "Yaşam Tarzı Aracı" adlı prototipini tanıtarak büyük ilgi gördü. Ancak nakit akışı sorunları ve düşük gelirler, şirketin büyüme planlarını sekteye uğrattı.
900 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE ZARAR ETTİ
Canoo’nun finansal sorunları, 2022’de gelir elde edememesiyle başladı. 2023'te sadece 900 bin dolar gelir sağlayabilen şirket, 2022-2024 yılları arasında 900 milyon doların üzerinde zarar etti. İflas başvurusunda şirketin varlıklarının 50 bin dolardan az, borçlarının ise 10 ila 50 milyon dolar arasında olduğu kaydedildi.
DESTEK ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ
Canoo, ABD Enerji Bakanlığı’nın kredi programından ve çeşitli yabancı yatırımcılardan finansman sağlamak için girişimlerde bulundu. Walmart gibi büyük şirketlerle ortaklık kurmasına rağmen bu çabalar mali sıkıntıları çözmeye yetmedi.
TASFİYE SÜRECİ VE MÜŞTERİLERİN DURUMU
İflas başvurusunun ardından şirketin tasfiyesi, Delaware İflas Mütevelli Heyeti tarafından yönetilecek. Şirketin araçlarını satın almak için 100 dolar depozito yatıran müşterilerin paralarını geri alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Bazı müşterilere geri ödemelerin başladığı belirtilirken, kesin bir açıklama yapılmadı.
KAMU YATIRIMLARI DA RİSKTE
Oklahoma eyaleti, Canoo’ya 100 milyon dolarlık teşvik paketinin bir parçası olarak 1 milyon dolar yatırım yapmıştı. Ancak bu yatırımın geri dönüşü konusunda da belirsizlik sürüyor.