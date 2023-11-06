Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları

Evinizin giderlerini düşürmek için bazı yöntemler deneyebilirsiniz. Bunların başında elektrikten tasarruf geliyor. Peki elektrik faturasını en az yarı yarıya düşürecek ipuçları neler?

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları - Resim: 1

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde evinde tasarruf yapmak isteyenler öncelikli olarak faturalarını düşürmenin yöntemlerini araştırıyorlar. Her ay düzenli olarak ödediğimiz faturaları bazı yöntemlerle yarı yarıya düşürmek mümkün. Bizde sizler için birçok tüketicinin bilmediği bu yöntemleri derledik. İşte elektrik faturanızı düşürmenin püf noktaları...

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları - Resim: 2

TEKNOLOJİK CİHAZLARINIZI BEKLEMEYE ALMAYIN

Cihazlarınızı bekleme moduna almak yerine kapatmanız tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca şarj cihazınızı kullanmadığınız zaman fişte bırakmamaya özen gösterin. Şarj ettiğiniz telefonunuzun şarjı dolduğunda, şarj etmeye devam etmeyin.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları - Resim: 3

KETTLE KULLANIMI

Kettle kullanırken ihtiyacınız kadar su koyun. Daha fazla su kullanmamaya dikkat edin.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları - Resim: 4

MİKRODALGA FIRIN TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

Mutfakta yavaş pişiriciler ve mikrodalga fırınlar daha az enerji harcar. Bu yüzden elektrikli fırın yerine mikrodalga fırın tercih etmeniz faturanızın düşmenine yarayacaktır.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları - Resim: 5

KURUTMA MAKİNESİNDEN TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ

Çamaşır kurutma makinesi yerine ısıtmalı havalandırıcı kullanabilir ve kurutma makinesinin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.

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Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları - Resim: 6

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMINA DİKKAT

Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olun. Çamaşırları bastırdığınızda tamburla arasında bir karış boşluk kalmalıdır. Az kirli çamaşırlarda ise ekonomik program kullanın.

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