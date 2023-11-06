Elektrik faturasını yarı yarıya düşürebilirsiniz! İşte ipuçları
Evinizin giderlerini düşürmek için bazı yöntemler deneyebilirsiniz. Bunların başında elektrikten tasarruf geliyor. Peki elektrik faturasını en az yarı yarıya düşürecek ipuçları neler?
Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde evinde tasarruf yapmak isteyenler öncelikli olarak faturalarını düşürmenin yöntemlerini araştırıyorlar. Her ay düzenli olarak ödediğimiz faturaları bazı yöntemlerle yarı yarıya düşürmek mümkün. Bizde sizler için birçok tüketicinin bilmediği bu yöntemleri derledik. İşte elektrik faturanızı düşürmenin püf noktaları...
TEKNOLOJİK CİHAZLARINIZI BEKLEMEYE ALMAYIN
Cihazlarınızı bekleme moduna almak yerine kapatmanız tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca şarj cihazınızı kullanmadığınız zaman fişte bırakmamaya özen gösterin. Şarj ettiğiniz telefonunuzun şarjı dolduğunda, şarj etmeye devam etmeyin.
KETTLE KULLANIMI
Kettle kullanırken ihtiyacınız kadar su koyun. Daha fazla su kullanmamaya dikkat edin.
MİKRODALGA FIRIN TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
Mutfakta yavaş pişiriciler ve mikrodalga fırınlar daha az enerji harcar. Bu yüzden elektrikli fırın yerine mikrodalga fırın tercih etmeniz faturanızın düşmenine yarayacaktır.
KURUTMA MAKİNESİNDEN TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ
Çamaşır kurutma makinesi yerine ısıtmalı havalandırıcı kullanabilir ve kurutma makinesinin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMINA DİKKAT
Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olun. Çamaşırları bastırdığınızda tamburla arasında bir karış boşluk kalmalıdır. Az kirli çamaşırlarda ise ekonomik program kullanın.