Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi? EPDK Başkanı’ndan Gündem Olacak Çıkış: ‘Villada Oturanın Faturasını Devlet Neden Sübvanse Etsin?’
Elektrik faturalarında sübvansiyon döneminin sona ermesi ile 1,2 milyon abonenin faturaları ikiye katlanacak. Yeni dönemde faturaların zamlanıp zamlanmayacağı merak edilirken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Zam yok, fazla tüketen maliyeti ödeyecek' dedi. Ayrıca, "Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin" diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza attı.
Kaynak: Bloomberg HT
Türkiye 1 Şubat’tan itibaren elektrik faturalarında yeni bir döneme geçilmişti. Bu kapsamda aylık 417 kWh elektrik tüketimini aşan haneler, devlet desteği olmadan faturalarını ödemeye başlayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, bu sınıra tabi olacak yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesi faturalarında önemli artışlar yaşayacak.
Sübvansiyon uygulamasının son bulmasına ilişkin konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Enerji sektöründe yarın bugün ile eşitse zarardayız demektir” derken, 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmamasının doğru bir karar olduğunu vurguladı. Yılmaz, depolamalı GES başvuruları hakkında bir gecede düzenleme yapmadıkları uzun bir süreç olduğunun altını çizdi.
“ZAM YOK, FAZLA TÜKETEN MALİYETİ ÖDEYECEK”
Yılmaz çok konuşulacak bir çıkışa da imza atı. “Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin” ifadelerini kullandı. “Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin” dedi.
Sübvansiyonların yatırımları da engellediğini kaydeden Yılmaz, “Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil. Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.