Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi? EPDK Başkanı’ndan Gündem Olacak Çıkış: ‘Villada Oturanın Faturasını Devlet Neden Sübvanse Etsin?’

Sübvansiyonların yatırımları da engellediğini kaydeden Yılmaz, “Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil. Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.