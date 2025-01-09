Elektrik Faturası Ödemekten Bıktı: Bu Yöntemle Şimdi 100 Bin TL'lik Elektrik Satıyor
Avusturya'dan memleketi Sivas, Şarkışla'ya dönen Ertuğrul Kepenek, yaklaşık 250 bin TL olan elektrik faturasını ödemek şöyle dursun bir de üstüne 100 bin TL'lik elektrik satmaya başladı.
Kaynak: AA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan çiftçi Ertuğrul Kepenek, yüksek elektrik maliyetlerine çözüm bulmak için ilginç bir adım attı. Yıllarca Avusturya'da işçi olarak çalışan 55 yaşındaki Kepenek, 2005 yılında memleketine dönüş yaptı. Ardından ailesiyle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan Kepenek, çiftliğine kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde aylık elektrik faturasını sıfırladı, hatta elektrik satmaya başladı.
Avrupa Birliği'nden aldığı destekle hayata geçirdiği proje sayesinde Kepenek, artık kendi elektriğini üretiyor. Güneş enerjisi santrali, çiftliğin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ilçedeki diğer evlere de elektrik sağlıyor. Bu sayede hem çevreye duyarlı bir üretim yapıyor hem de ekonomik olarak önemli kazanç elde ediyor.
4 MİLYON TL'SİNİ AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILADI
Ayda 250 bin TL'yi bulan elektrik maliyetlerine karşı çözüm olarak GES projesi için TKDK ve Avrupa Birliği projesine başvurduklarını belirten Kepenek, "Projemiz için yüzde 55 hibe desteği aldık. Projemizin toplam maliyeti 7.5 milyon TL. Bunun yaklaşık 4 milyon TL'sini Avrupa Birliği karşıladı ve burayı kurduk" diye konuştu.
Bu yolla yaklaşık 250 bin TL olan elektrik faturasını ödemek şöyle dursun bir de üstüne 100 bin TL'lik elektrik satmaya başladığını belirten Kepenek, santralin kendisini 1.5 yılda amorti ettiğini söyledi:
"Burası günlük yaklaşık 500 evin ihtiyacını karşılayan elektrik üretiyor. 1.5 yılda kendisini amorti etti. Aylık ortalama 250 bin TL elektrik ödememiz vardı, şimdi ödemiyoruz. Ödemediğimiz gibi aylık 100 bin TL'lik de elektrik satıyoruz. Çok güzel bir yatırım oldu. Burası atıl bir araziydi. Yeşil, temiz bir enerji ve bacasız fabrika oldu. Yenilenebilir enerji için çok güzel bir yatırım çünkü havayı ve doğayı kirletmiyoruz. Doğal kaynakları harcamadan enerji üretiyoruz."