Elektrik Faturası Ödemekten Bıktı: Bu Yöntemle Şimdi 100 Bin TL'lik Elektrik Satıyor

Bu yolla yaklaşık 250 bin TL olan elektrik faturasını ödemek şöyle dursun bir de üstüne 100 bin TL'lik elektrik satmaya başladığını belirten Kepenek, santralin kendisini 1.5 yılda amorti ettiğini söyledi:

"Burası günlük yaklaşık 500 evin ihtiyacını karşılayan elektrik üretiyor. 1.5 yılda kendisini amorti etti. Aylık ortalama 250 bin TL elektrik ödememiz vardı, şimdi ödemiyoruz. Ödemediğimiz gibi aylık 100 bin TL'lik de elektrik satıyoruz. Çok güzel bir yatırım oldu. Burası atıl bir araziydi. Yeşil, temiz bir enerji ve bacasız fabrika oldu. Yenilenebilir enerji için çok güzel bir yatırım çünkü havayı ve doğayı kirletmiyoruz. Doğal kaynakları harcamadan enerji üretiyoruz."