Elektrik Faturalarındaki Düzenlemenin Detayları Netleşti: Destek Sınırı Ne Kadar Oldu



Yeni düzenlemeye göre, konutlarda 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu sınır, fatura tutarı olarak 1047 TL’ye denk geliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemenin 1,2 milyon aboneyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Sanayi ve ticarethanelerde ise yıllık tüketim sınırı 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırın aşılması halinde elektrik faturalarında yüzde 11 oranında bir artış öngörülüyor.