Elektrik Faturalarındaki Düzenlemenin Detayları Netleşti: Destek Sınırı Ne Kadar Oldu
Elektrik faturalarına yönelik yapılan yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı. Devlet desteği, belirlenen tüketim sınırının üzerindeki kullanımlara uygulanmayacak. Buna göre, aylık tüketimi belirlenen sınırı aşan aboneler faturalarını tam maliyet üzerinden ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, konutlarda 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu sınır, fatura tutarı olarak 1047 TL’ye denk geliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemenin 1,2 milyon aboneyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.
Sanayi ve ticarethanelerde ise yıllık tüketim sınırı 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırın aşılması halinde elektrik faturalarında yüzde 11 oranında bir artış öngörülüyor.
DESTEK DIŞINDA KALAN ABONELERİN FATURALARI NE KADAR ARTACAK?
Yeni düzenleme ile devlet desteği dışında kalan abonelerin faturalarına, mevcut Piyasa Takas Fiyatı’na (PTF) göre en fazla yüzde 93 oranında zam gelebileceği belirtiliyor.
KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?
2024 yılı içerisinde yıllık 5 bin kilovatsaatin altında tüketimi olan aboneler, mevcut destekten faydalanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler yüzde 60, bunun üzerindeki tüketimler ise yüzde 40 oranında desteklenmeye devam edecek.
TÜKETİMİNİ DÜŞÜRENLER YENİDEN DESTEK ALABİLECEK Mİ?
Belirlenen sınırın üzerinde tüketim yapan aboneler, 2025 yılı içinde tüketimlerini belirlenen limitin altına çekmeleri durumunda, 2026 itibarıyla yeniden devlet destekli tarifelerden yararlanabilecek.